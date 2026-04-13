El Método Mamá Canguro continúa consolidándose como una de las principales estrategias de atención a bebés prematuros en República Dominicana. En 2025, 4,104 recién nacidos fueron beneficiados con este modelo, impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lo que eleva a 38,344 el total de niños atendidos desde 2020.

El programa promueve el contacto piel con piel, la lactancia materna exclusiva y el seguimiento médico continuo, prácticas que han demostrado reducir complicaciones y mejorar la supervivencia en bebés con bajo peso al nacer.

Estos resultados fueron observados durante una visita al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde representantes del Consejo Asesor Empresarial de UNICEF recorrieron las áreas de atención. Allí presenciaron la interacción directa entre padres, recién nacidos y personal de salud, en un entorno centrado en el cuidado cercano.

El representante de Unicef en el país, Carlos Carrera, afirmó que el amor también es una forma de cuidado intensivo.

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"Aquí vemos como el amor también es una forma de cuidado intensivo. El Método Mamá Canguro no solo salva vidas, sino que dignifica la experiencia de las familias en momentos de gran vulnerabilidad”, señaló.

En tanto, la representante adjunta Anyoli Sanabria resaltó que cada bebé que sobrevive y prospera gracias a este modelo recuerda la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de salud con intervenciones costo-efectivas y centradas en la familia.

Durante el recorrido, también se recogieron impresiones del sector empresarial. El presidente ejecutivo de Grupo Popular, René Grullón, subrayó la importancia de la colaboración del sector privado en este tipo de iniciativas. "Ser testigos de este impacto nos reafirma que cuando el sector privado se involucra, se generan cambios reales y sostenibles en la vida de las personas", indicó.

Mientras, Felipe Pagés, CEO de Pagés BBDO, afirmó que apoyar iniciativas como esta es invertir en el futuro del país.

De igual forma, Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de directores del Grupo Ramos expresó que cada historia recuerda que detrás de cada acción solidaria hay una vida que florece. Por su parte, la comunicadora Jatnna Tavárez agregó que no hay nada más poderoso que el amor de una madre sosteniendo a su hijo para darle vida.

El rostro humano del programa

Durante la visita, los representantes conocieron a “Laura” (nombre retocado), una madre que practicaba el método con su bebé prematuro. Sentada, aún débil tras el parto, lo sostenía sobre su pecho con una faja de sujeción canguro, mientras el recién nacido descansaba piel con piel, escuchando su latido.

Al inicio, se mostraba temerosa incluso de moverse, pero poco a poco su expresión cambió. Una leve sonrisa apareció al notar cómo su hijo se relajaba y su respiración se hacía más estable. En ese silencio, entendía que su cuerpo seguía siendo el principal refugio para protegerlo.

La iniciativa forma parte de la campaña “Los Datos Cuentan”, con la que Unicef busca visibilizar la situación de la niñez en el país y promover inversiones en soluciones efectivas.

El Método Mamá Canguro se mantiene como una alternativa esencial en la atención neonatal en República Dominicana, especialmente en contextos de vulnerabilidad, donde el acceso a cuidados intensivos es limitado.

1 de 8 | antiago García, Álvaro Peña, Susana Brugal, Jatnna Tavárez, Carlos Carrera, Mercedes Ramos, René Grullón y Felipe Pagés 2 de 8 | Recibimiento por los doctores Mabel Elizabeth Jones Luciano, directora del Hospital y Martín Ortiz, director Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud (SNS) 3 de 8 | Anyoli Sanabria expone resultados de la labor de UNICEF 4 de 8 | Madres y el Método Mamá Canguro 5 de 8 | El Consejo Asesor al llegar al Hospital 6 de 8 | Susana Brugal y René Grullón 7 de 8 | Jatnna conversa con Carlos Carrera, representante de UNICEF RD 8 de 8 | Se visibiliza el Método Mamá Canguro

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