El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este domingo que en el primer trimestre retiró del mercado más de cinco millones de unidades no aptas para el consumo humano, en supermercados, colmados y almacenes de distintas provincias.

El organismo aseguró en una nota que la cifra es "histórica y sin precedentes", advirtiendo que estos operativos buscan proteger la salud de la población y frenar prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de los consumidores.

"No vamos a permitir que comerciantes irresponsables jueguen con la salud del pueblo dominicano. Estamos actuando con firmeza y sin contemplaciones contra quienes venden productos vencidos, adulterados, sin etiquetado o introducidos ilegalmente al país", agregó Pro Consumidor.

Las mercancías retiradas presentaban múltiples irregularidades, como fechas de vencimiento expiradas, latas oxidadas o abolladas, falta de etiquetado, presencia de plagas, estado de descomposición y productos falsificados o adulterados.

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