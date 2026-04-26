"Acordé involucrar al secretario (Robert F.) Kennedy Jr. (titular de Salud y Servicios Humanos de EEUU) y a su equipo para compartir las mejores prácticas regulatorias del HHS con la vicepresidenta (Raquel) Peña y el ministro (Víctor) Atallah, con el objetivo de brindar a los padres más opciones, desde cambios en la nutrición hasta remedios naturales", declaró hoy la embajadora de EEUU, Leah Campos, que compartió en sus redes sociales una fotografía junto al doctor Fadul, el empresario Santiago Matías y el abogado Eduardo Saint-Hilaire.

"Conocí su noble compromiso de ayudar", fueron las palabras con las que la embajadora describió al médico internista José Ernesto Fadul tras reunirse con él en la sede diplomática en el país y abordar el tema de los tratamientos para el autismo.

Campos afirmó haber percibido una intención genuina de apoyar a familias con niños dentro del espectro autista mediante el uso de protocolos naturales.

Estas declaraciones se producen luego de que el doctor santiaguero fuera cuestionado e investigado por un programa periodístico, proceso que derivó en un informe de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, el cual ordenó el cese de la manipulación, reenvasado y etiquetado de productos sujetos a regulación sanitaria que, alegadamente, utilizaba el internista para tratar a niños con el espectro en su consultorio en la ciudad de Santiago.

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Robert F. Kennedy Jr. en The Department of Health and Human Services

Indicó que durante el encuentro abordaron este tema, que también, según señaló, preocupa al secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., con el objetivo de explorar alternativas más allá de los tratamientos farmacológicos tradicionales.

Campos añadió que planea involucrar a la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, y al ministro de Salud, Víctor Atallah, en una iniciativa conjunta orientada a ofrecer más opciones de apoyo a los padres, incluyendo cambios en la nutrición y el uso de remedios naturales.

"Acordé involucrar al secretario Kennedy y a su equipo para compartir las mejores prácticas regulatorias del HHS con la vicepresidenta Peña y el ministro Atallah, con el objetivo de brindar a los padres más opciones, desde cambios en la nutrición hasta remedios naturales", expresó.

Según explicó, el propósito de esta colaboración es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños con condiciones como el autismo, que afecta a miles de familias en todo el mundo.

Kennedy Jr. captó en febrreo último la palestra noticiosa en su país tras admitir haber consumido cocaína "sentado en los inodoros".

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