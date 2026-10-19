En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud Pública hizo una publicación en su página de Instagram para concientizar sobre el riesgo de padecer esta enfermedad siendo hombre.

Aunque suele asociarse casi exclusivamente a las mujeres, el cáncer de mama también puede afectar a la población masculina. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud Pública hace este llamado a la prevención y a la detección temprana como herramientas clave para salvar vidas.

Salud Pública advierte que el cáncer de mama también afecta a los hombres. Fuente externa.

De acuerdo con las orientaciones de la entidad oficial, entre los principales factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad en hombres se encuentran tener más de 50 años, presentar alteraciones hormonales, contar con antecedentes familiares de cáncer de mama y mantener un estilo de vida poco saludable.

Señales de alerta a tomar en cuenta

Las autoridades sanitarias instan a los hombres a autoexaminarse de forma periódica y consultar de inmediato a un profesional de la salud si perciben alguna de las siguientes alteraciones físicas:

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Si existe una masa o bulto, la aparición de una protuberancia dura en el área mamaria o en la axila.

Cualquier alteración en el pezón, ya sea hundimiento, desviación o secreción sanguínea, rojiza o transparente por un solo orificio.

Los cambios en la piel también son una alerta, ya sea algún enrojecimiento, hundimientos o textura con apariencia de piel de naranja.

La presencia de lesiones cutáneas como costras, heridas o úlceras en la zona pectoral que no cicatrizan.

Y por último, ganglios axilares, la inflamación de ganglios duros, hinchados o fijos bajo el brazo.

Salud Pública enfatiza que la clave para un tratamiento oportuno radica en la observación constante y en no ignorar las anomalías en el cuerpo, recordando que detectar a tiempo marca la diferencia.

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