Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión para visibilizar una patología que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 300 millones de personas en el globo.

En República Dominicana, se estima que aproximadamente el 4.7 % de la población padece este cuadro clínico, consolidándose como una de las principales causas de discapacidad a nivel nacional, según la OMS.

El experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, reveló recientemente que el gasto de bolsillo de los ciudadanos en salud alcanza el 43 %, siendo la compra de medicamentos el destino del 56 % de esos recursos.

La Sociedad Dominicana de Psiquiatría advierte que los trastornos afectivos presentan una mayor prevalencia en mujeres, aunque la tasa de mortalidad por causas asociadas es significativamente superior en hombres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Servicio Nacional de Salud reportó que entre enero y septiembre del año 2025 se realizaron 247,687 consultas externas en el área de salud mental dentro de la red pública.

La reducción del estigma social y el acceso equitativo a tratamientos especializados son considerados los pilares fundamentales para mitigar el impacto de esta crisis sanitaria silenciosa.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más