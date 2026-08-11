El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) evalúa una propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para crear un Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC), destinado a fortalecer el acceso a tratamientos de alto costo dentro del Seguro Familiar de Salud (SFS).

La propuesta fue analizada este lunes durante una reunión de trabajo del CNSS y plantea crear una cuenta especializada dentro del Seguro Familiar de Salud, con carácter capitalizable y bajo supervisión.

El fondo utilizaría mecanismos de compra conjunta y economías de escala para adquirir medicamentos de alto costo, de acuerdo con la propuesta presentada por SISALRIL.

La gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, explicó que durante la reunión fueron revisados los principales componentes de la iniciativa y los mecanismos planteados para mejorar el acceso oportuno a estos tratamientos.

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13 medicamentos serían evaluados inicialmente

La propuesta contempla inicialmente 13 medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades de alto impacto económico.

Entre las condiciones consideradas se encuentran distintos tipos de cáncer, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple y atrofia muscular espinal.

Estos medicamentos serían incorporados al catálogo de prestaciones sujeto al proceso de evaluación y aprobación correspondiente.

El CNSS aclaró que la propuesta se encuentra en proceso de evaluación, por lo que la creación del fondo aún no constituye una medida aprobada para su implementación.

La propuesta surge de una resolución del CNSS

La iniciativa da seguimiento a la resolución 624-02 del CNSS, mediante la cual el organismo instruyó a SISALRIL a diseñar y presentar, en un plazo de tres meses, una propuesta para estructurar y crear un fondo destinado a medicamentos de alto costo.

De acuerdo con esa resolución, la propuesta debe incluir el costo del fondo, tomando inicialmente como referencia los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud Pública, además de los mecanismos necesarios para su funcionamiento e implementación.

En la reunión participaron el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton; el tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá; y el director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), Carlos Sánchez, junto a los equipos técnicos de las instituciones.

El encuentro estuvo encabezado por el viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, José Antonio Matos; el viceministro de Trabajo en Seguridad Social, Ramón Efrén Cuello; la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, y la subgerente general del organismo, Anneline Escoto.

La propuesta continuará bajo evaluación del CNSS como parte de las medidas orientadas a ampliar la protección financiera y el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo para los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

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