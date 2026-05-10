Antes de que llegue el lunes laboral: ¿Por qué el mundo trabaja más y vive menos?

El reloj no para. Las notificaciones tampoco. Y el cuerpo, eventualmente, pasa factura. El estrés laboral dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis colectiva que afecta la salud, la productividad y la economía de países enteros. Así lo confirma el informe El entorno psicosocial en el trabajo: Avances mundiales y vías de acción, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en mayo de 2026.

Los números señalan que cerca del 37% de los adultos en el mundo afirma haber experimentado estrés el día anterior, según el State of the World’s Emotional Health de Gallup, que relevó 144 países y territorios. La tendencia lleva más de una década en ascenso y las emociones negativas siguen por encima de los niveles prepandemia.

Trabajar más no es vivir mejor

La trampa del siglo XXI es el presentismo laboral. Estar disponible todo el tiempo, responder correos fuera de horario, aceptar reuniones en horas que antes eran sagradas. El resultado es una generación de trabajadores agotados que confunden ocupación con productividad.

Según el Benchmark de Riesgo Psicosocial de Marsh, el 39% de los empleados enfrenta riesgos elevados por exceso de tareas y un 38% se ve perjudicado por sus horarios laborales. Un tercer factor crítico es la falta de control sobre las propias actividades, que impacta al 23% de la fuerza laboral.

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"La combinación de jornadas prolongadas, cargas excesivas y nula autonomía representa el mix perfecto para desarrollar burnout", advirtió Ariel Almazán, líder de Consultoría de Riesgos en Salud para Marsh Latinoamérica y el Caribe.

La conciliación, el nuevo salario emocional

Frente a este panorama, la conciliación del tiempo, ese equilibrio entre las horas dedicadas al trabajo y las reservadas para la vida personal, la familia y el descanso, se posicionó como una de las principales exigencias del mercado laboral actual.

De acuerdo con datos de Infojobs, la mejora de la conciliación es determinante para el 22% de los profesionales que buscan un nuevo empleo. Y el 65% de los trabajadores considera difícil o muy difícil conciliar su vida laboral con la personal.

Por otro lado, más de 8 de cada 10 compañías reconocen que implementar medidas de conciliación mejora su atractivo como empleador, aumenta la satisfacción del equipo y refuerza el compromiso. Sin embargo, solo una de cada 10 empresas con iniciativas de salud mental incluye programas concretos de desconexión.

¿Qué piden trabajadores y trabajadoras?

Los trabajadores piden flexibilidad. Las tres medidas más valoradas por los empleados son:

Flexibilidad horaria: poder adaptar el inicio y fin de la jornada a las necesidades personales.

poder adaptar el inicio y fin de la jornada a las necesidades personales. Teletrabajo o trabajo híbrido: el 52% de los empleados capaces de trabajar de forma remota ya opera en modalidad híbrida, según WorkTime. Un estudio de Stanford publicado en la revista Nature encontró que este modelo redujo la rotación de personal en un tercio, sin impacto negativo en el rendimiento.

el 52% de los empleados capaces de trabajar de forma remota ya opera en modalidad híbrida, según WorkTime. Un estudio de Stanford publicado en la revista Nature encontró que este modelo redujo la rotación de personal en un tercio, sin impacto negativo en el rendimiento. Jornada intensiva: concentrar las horas laborales para liberar tardes o días completos.

El costo de no conciliar

Ignorar el problema tiene un precio alto. El State of the Global Workplace 2026 de Gallup revela que el compromiso global de los empleados cayó por segundo año consecutivo, situándose en apenas el 20%. Menos compromiso equivale a menos productividad, más ausentismo y mayor rotación.

En América Latina, el 76% de la fuerza laboral latinoamericana reporta experimentar el síndrome de burnout, según el análisis de IIENSTITU sobre agotamiento ocupacional en LATAM 2026. Argentina lidera el ranking regional: el 92% de los trabajadores consultados reporta síntomas de burnout, de acuerdo con el informe Burnout 2025 de Bumeran.

El burnout, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno ocupacional derivado del estrés laboral crónico no gestionado, ya no es una excepción. Es la norma.

¿Cómo empezar a recuperar el tiempo?

Los expertos coinciden en que el cambio debe ser tanto individual como organizacional. Algunas claves:

Establecer límites claros : Definir horarios de inicio y cierre de la jornada y respetarlos.

: Definir horarios de inicio y cierre de la jornada y respetarlos. Desconexión digital real : Apagar notificaciones laborales fuera del horario de trabajo.

: Apagar notificaciones laborales fuera del horario de trabajo. Cultura de resultados, no de horas : Medir el desempeño por objetivos cumplidos, no por tiempo en pantalla.

: Medir el desempeño por objetivos cumplidos, no por tiempo en pantalla. Pausas activas: Incorporar descansos breves durante la jornada mejora la concentración y reduce el estrés acumulado.

Incorporar descansos breves durante la jornada mejora la concentración y reduce el estrés acumulado. Comunicación abierta: Hablar con los líderes de equipo sobre las cargas de trabajo antes de llegar al límite.

El tiempo no vuelve

Conciliar no es un lujo ni una debilidad. Es una necesidad humana básica que, cuando se ignora, termina afectando todo lo demás: la salud, las relaciones, la creatividad y, paradójicamente, el propio trabajo.

El mundo laboral está en un punto de inflexión. Los datos son claros, las demandas también. La pregunta ya no es si hay que cambiar, sino cuánto tiempo más se puede seguir sin hacerlo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más