Ha sido un final de día frío el de este viernes en el que hemos conocido a los finalistas del cuadro masculino: de Roland Garros 2026 Alexander Zverev y Flavio Cobolli, después de que este último lograse el pase sin jugar por el abandono de su rival en semifinales.

Matteo Arnaldi ni siquiera pudo saltar a la pista y se declaraba baja para el choque tras haber contraído un virus que le ha incapacitado para jugar.

"Anoche empecé a no sentirme bien. Después de cenar empecé a sentir algo extraño en el estómago. Pensé que no había digerido bien, pero a la una de la madrugada me desperté y empecé a vomitar. Traté de saltar a la pista, pero cada vez que me pongo de pie me mareo. Creo que ha sido la decisión correcta", explicaba Arnaldi.

Cobolli, que jugará su primera final en un Grand Slam, tenía buenas palabras para su abatido rival: "Quiero darte las gracias por lo que has hecho estas dos semanas. Ha sido una inspiración para todos", decía sobre su compatriota.

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Cobolli luchará por el título contra Alexander Zverev. La tercera raqueta del ATP se clasificó ante una de las sensaciones del torneo, el joven checo Jakub Menšík, al que venció en semis por tres sets a uno. Zverev disputará el domingo su segunda final en París tras haberla perdido en 2024 contra Carlos Alcaraz.

Los vigentes campeones de dobles Marcel Granollers y Horacio Zeballos celebran la clasificación para su segunda final consecutiva de Roland Garros el 5 de junio de 2026 en París.

Zeballos y Granollers, a por su segundo Roland Garros consecutivo

Intentarán revalidar título los vigentes campeones, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Se clasificaron para la final tras ganar al dúo italiano Bolelli-Bagnis en dos sets. Este sábado, ante Henry Patten y Harri Heliövaara, buscarán su segundo torneo consecutivo en la arcilla parisina.

Sería hermoso. ¿Por qué no soñarlo? Estamos aquí para eso. Vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda.

Zeballos hablaba de esta posibilidad al micrófono de RFI: "Sería hermoso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñarlo? Estamos aquí para eso, estamos jugando a un nivel muy alto, con ganas. Obviamente vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Después, si el último punto cae en nuestro lado, mejor; pero si no, bueno, obviamente quedarnos con la tranquilidad de que estamos haciendo todo el trabajo necesario para que eso suceda".

López Meza acaricia el título en júnior

Rozó el título sin suerte la colombiana Paula Michelle López Meza, que perdió la final en dobles en silla de ruedas junto a su compañera Lucy Held en dos sets contra Grip y Matsuoka.

La tenista colombiana Paula Michelle López Meza durante su entrevista con RFI tras su participación en categoría júnior en silla de ruedas en Roland Garros, el 5 de junio de 2026.

Aún así, López Meza se va con la cabeza alta: "Estoy siempre algo triste por eso, pero realmente muy feliz de estar aquí, de ser una colombiana. Estoy muy orgullosa de representar a mi país estando aquí en un evento tan importante y llegando a la final de dobles. Súper bien", explicó a Radio Francia Internacional una vez terminada su participación Roland Garros, donde también participó en individuales, llegando a semifinales.

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