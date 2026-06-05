La reportera colombiana Catalina Gómez Ángel, radicada en Teherán y corresponsal de guerra en Oriente Medio y Ucrania, ganó este jueves el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026.

"Corresponsal freelance radicada en Teherán, [Gómez Ángel] es reconocida por su valentía, independencia y rigor al narrar los conflictos de Asia occidental y Ucrania desde una mirada latinoamericana que descoloniza el relato de la guerra y pone a las víctimas y a la experiencia humana en el centro de la historia", lee el acta del reconocimiento.

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Para el jurado, es "una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos. Una corresponsal sin ataduras institucionales que narra la guerra desde dos de sus focos más críticos para el orden mundial contemporáneo: Irán y Ucrania".

Desde Teherán, Catalina Gómez Ángel ha colaborado con muchos medios hispanohablantes, como France 24, RFI, La Vanguardia, Noticias Caracol, El Mundo y la Cadena SER, entre otros.

El galardón le será entregado oficialmente durante la ceremonia del Premio Gabo, el 24 de julio de 2026 en Bogotá, en el marco del 14º Festival Gabo.

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