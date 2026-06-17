Por el corresponsal de RFI en Madrid

Tres horas ha pasado el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, respondiendo a las preguntas del juez que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales durante el rescate con dinero público de la compañía aérea Plus Ultra.

En su declaración en la Audiencia Nacional de Madrid, que se ha producido sin la presencia de medios de comunicación, Zapatero ha negado que interviniera para que esta compañía recibiese 53 millones de euros del Gobierno de España, y ha defendido ante el juez que el dinero que le pagó la empresa Análisis Permanente, que a su vez recibía dinero de Plus Ultra, fue a cambio de trabajos de consultoría.

Sin embargo, el antiguo mandatario socialista no ha querido responder sobre el origen de las joyas que se encontraron en una caja fuerte de su despacho, durante un registro policial el pasado mes de mayo, que tienen un valor de un millón trescientos mil euros y cuyo hallazgo ha provocado que el juez José Luis Calama investigue también a Zapatero por presunto fraude fiscal y contrabando.

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La fiscalía ha solicitado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para el expresidente socialista, que gobernó el país entre 2004 y 2011, y es el primero en la historia democrática de España en declarar en un juzgado como imputado.

Un referente de la izquierda

Con AFP

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió "confianza" a la ciudadanía.

"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada", explicó Zapatero en su comunicado.

"Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sentenció.

Durante años, la oposición ha denunciado lo que consideraba unos lazos demasiado estrechos de Zapatero con el gobierno venezolano, que él defendía como una vía para la liberación de presos políticos. La investigación policial describe ramificaciones del caso Plus Ultra en Venezuela.

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