El destino de un objetor de conciencia ruso se decidirá este miércoles 17 de junio ante el tribunal administrativo de Estrasburgo. Al joven de 22 años, objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, se le había prohibido salir del territorio ruso. Sin embargo, en junio de 2025 logró saltar de un tren en marcha que conectaba Rusia con su enclave de Kaliningrado, pasando por Lituania, y de esa manera ingresó a la Unión Europea. Pero a pesar de esta espectacular fuga, su destino es muy incierto.

Al llegar a Francia en auto a fines de 2025, Daniil Mukhametov, objetor de conciencia, presentó una solicitud de asilo en Francia. El problema es que es buscado por Lituania, otro país de la Unión Europea. Vilna lo considera un fugitivo porque se escapó de un tren ruso que transitaba por su territorio. "Creo que les molesta mucho el hecho de que un ruso, en este caso, se introduzca así en su territorio, se les escape y desaparezca. Esto ha generado un pequeño escándalo político en Lituania", señala Martin Jouvin, el abogado de Daniil Mukhametov.

Dado que el joven ingresó a la Unión Europea por Lituania, es este país el que debe examinar su solicitud de asilo. Así lo establece el Reglamento de Dublín de la Unión Europea. Lituania solicita su traslado a Francia, y la prefectura de Estrasburgo decide devolverlo. Es esta decisión la que impugna Daniil Mukhametov ante el tribunal administrativo, ya que, debido a su condición de fugitivo en Lituania, corre el riesgo de ser deportado a Rusia.

Amenazado en caso de ser deportado a Rusia

"Los servicios secretos rusos tardarían aproximadamente un segundo en darse cuenta de quién es. Una vez que llegara al aeropuerto, obviamente, le pasarían cosas. Podría ser detención arbitraria, tortura, malos tratos; podría ser un proceso penal oficial; cosas muy graves; de eso podemos estar seguros", opina también Martin Jouvin.

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El juez francés podría invocar una cláusula del derecho europeo para ordenar que la solicitud de asilo de Daniil Mukhametov se tramite en Francia y protegerlo de una expulsión a Rusia, pero esta vez correría el riesgo de ofender profundamente a la diplomacia lituana. La audiencia en el tribunal administrativo comenzará a las 14:30, hora francesa, y se espera que el fallo se dicte en unos quince días.

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