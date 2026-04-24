Con el corresponsal de RFI en Lima, Martín Chabal.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, está furioso. En Twitter, amenazó al gobierno peruano con usar "todas las herramientas disponibles" si fracasan las negociaciones para la compra de aviones de combate F-16.

"Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", escribió.

Por ahora, Perú ha optado por suspender las negociaciones. El presidente interino José María Balcázar prefirió no asumir la responsabilidad de un contrato de 3.500 millones de dólares y dejó la decisión final al próximo gobierno, que asumirá el cargo en julio.

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Por ahora, Perú decidió poner en pausa las negociaciones. El presidente interino, José María Balcázar, prefirió no cargar con la responsabilidad de un contrato de 3.500 millones de dólares y dejó la decisión final al próximo gobierno, que asumirá en julio.

Las tensiones entre Lima y Washington se han vuelto cada vez más frecuentes desde la llegada del nuevo embajador estadounidense, en febrero pasado.

Bernie Navarro es un ferviente seguidor de Donald Trump y, sobre todo, muy cercano al Secretario de Estado Marco Rubio.

Forma parte del nuevo grupo de embajadores enviados a Sudamérica para tratar de imponer la visión de Washington en el continente y frenar los avances de China en la región.

También había subido a X una foto con el expresidente peruano José Jerí, comiendo hamburguesas e invitando a los peruanos a “cambiar su menú” y dejar de comer comida china.

Con este contrato para la compra de aviones de combate, Bernie Navarro busca amarrar una alianza estratégica entre Perú y Washington, incluso si para eso tiene que ir un poco más allá de lo que se espera de un diplomático.

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