Con el enviado especial de RFI al norte de Israel, Guilhem Delteil

Entre Israel y el Líbano, la situación sigue siendo inestable a pesar del alto el fuego. El ejército israelí y el Hezbolá libanés continúan acusándose mutuamente de violar la tregua. A lo largo de la línea de demarcación, cada cierto tiempo, el canto de los pájaros es ahogado por ruidos sordos: son las explosiones, más o menos cercanas, provocadas por Israel en territorio libanés, en la zona que controla. En el horizonte, una espesa columna de humo se eleva sobre un pueblo.

“Estemos en el Líbano”

Ido Leev vive en un kibutz cerca de la frontera. Su pueblo fue evacuado en octubre de 2023 tras los ataques del Hezbolá. Los habitantes han regresado, pero siguen viviendo al ritmo de los enfrentamientos.

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«Apoyo todo lo que pueda eliminar al Hezbolá. ¿Cómo hacerlo? Es una buena pregunta», explica. Asegura sentirse seguro: «Somos fuertes. Lamento por el pueblo libanés, pero es culpa suya mientras mantengan a esta organización terrorista». Según él, el ejército israelí debe actuar para garantizar la seguridad del norte del país: «Si tenemos que estar en el Líbano, estemos en el Líbano».

Ahmed Badr, miembro de la comunidad drusa y exsoldado desplegado en el Líbano en los años 1980, comparte esta postura. «Cuando haya paz, una paz verdadera, ningún soldado israelí debería estar allí», afirma. «Pero mientras no estemos seguros, el ejército israelí debería mantener al menos puestos de observación», añade.

Todos coinciden en una misma prioridad: el desmantelamiento del Hezbolá.

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