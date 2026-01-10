El vuelco en la tormentosa relación, interrumpida desde 2019, incluye un acuerdo para reactivar la industria petrolera venezolana, que según dijo Trump este viernes le da potestad para elegir a las empresas que se harán cargo. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta, pero con una infraestructura muy deteriorada.

Diplomáticos estadounidenses llegaron este viernes a Caracas para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos, informó el Departamento de Estado. El gobierno interino de Delcy Rodríguez también enviará una delegación a Estados Unidos. Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pidió el viernes el "reconocimiento explícito" de su victoria en las presidenciales de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.

Su mentora, la líder de la oposición y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento el presidente la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro. Como parte de esa hoja de ruta, el gobierno interino comenzó a liberar a detenidos por razones políticas. La oposición reporta una decena de liberaciones, incluidos cuatro españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista Rocío San Miguel.

Hasta mediados de esta semana, la oenegé Foro Penal contabilizaba 806 presos políticos en Venezuela, incluidos 175 militares. El gobierno anunció el jueves que sería liberado un número importante. Debido a ello, Trump dijo este viernes que anuló una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, donde familiares comenzaban a protestar por la demora para liberarlos.

Washington mantiene sin embargo la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Olina, cargado con crudo venezolano y que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses". La nave ya está de regreso a Venezuela y el crudo "será vendido", anunció Trump, sin dar más detalles.

– Escepticismo petrolero –

Maduro fue capturado el 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en Caracas que dejó un centenar de muertos. La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos. El chavismo se movilizó el viernes por sexto día consecutivo en Caracas para exigir la liberación de Maduro. "No acepto que Trump venga a dominar a nuestro país", dijo a la AFP Josefina Castro.

Trump afirma que conduce los destinos de Venezuela y que mantiene buena "sintonía" con Delcy Rodríguez, quien asegura que su gobierno no está subyugado. La exvicepresidenta dialogó el viernes por teléfono con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes dijo que enfrentará por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos.

En tanto, al recibir el viernes a ejecutivos de una veintena de petroleras en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos va a "tomar la decisión" sobre qué empresas van a entrar a Venezuela. "Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela", aseguró el mandatario, quien garantizó seguridad. Previamente había asegurado en una entrevista que esas empresas están dispuestas a invertir hasta "100.000 millones de dólares" en la industria que apenas extrae un millón de barriles diarios, menos de un tercio de sus mejores épocas.

Pero el director ejecutivo del gigante ExxonMobil, Darren Woods, afirmó en la cita con Trump que "es imposible invertir" en Venezuela mientras no cambien sus sistemas comercial y legal. Desde 2019, durante la primera administración de Trump, la industria petrolera venezolana ha estado sometida a sanciones.

– Cita Petro-Trump –

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump también intensificó la presión contra Colombia y México, a cuyos gobiernos de izquierda acusa de ser laxos con el narcotráfico, e incluso amenazó con atacar por tierra a los cárteles. Pero en una llamada telefónica limó asperezas con el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien recibirá a inicios de febrero, según anunció Trump el viernes.

Petro pidió el viernes a Delcy Rodríguez combatir "juntos" el narcotráfico, tras pactar operaciones contra la guerrilla colombiana del ELN en la frontera. En los alrededores de la cárcel del Rodeo I, en Guatire, en las afueras de Caracas, este viernes aún había desesperación entre los familiares de los presos. Pasaron toda la noche frente al penal con la esperanza de ver a sus seres queridos.

"Te lo pido, Señor, que seas tú con tu gloria quien abra la puerta de Rodeo I y de otras cárceles", clamó Hiowanka Ávila, de 39 años, hermana de Henryberth Rivas, detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. Frente al temido Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas, el movimiento es escaso: pocos familiares y muchos vehículos oficiales entran y salen, constató la AFP.

El papa León XIV se mostró este viernes gravemente preocupado por las tensiones en la región, y pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano".

