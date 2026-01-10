"Dormí un ratico en el carro", dijo a la AFP frustrada esta mujer de 50 años. "Veo esto como burla sabiendo que dieron la orden de liberarlos", expresó más temprano. Tomó cinco autobuses para hacer el trayecto de 170 km desde Maracay hasta Guatire, a las afueras de Caracas, donde está ubicada la cárcel del Rodeo I. Su esposo Noel Flores fue detenido por un estado en la plataforma WhatsApp contra el gobierno, refiere.

Unos 30 familiares se agolparon a las afueras del Rodeo, al igual que en otros conocidos centros penitenciarios donde hay presos políticos, como El Helicoide en Caracas. Venezuela anunció el jueves la liberación de "un número importante" de opositores detenidos. No está claro cuántos son. Casi 30 horas después del anuncio, oenegés contabilizan entre ocho y 11 excarcelaciones, que incluye a dos opositores y cinco españoles.

El excandidato presidencial, Enrique Márquez, quedó en libertad el jueves de noche junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid. "Esto es una burla", "no se puede perder la fe", se escucha entre los familiares en el Rodeo.

– "No sabía nada" –

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Es el primer anuncio de excarcelaciones bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió tras los bombardeos de Estados Unidos que el 3 de enero llevaron al derrocamiento de Nicolás Maduro. La Casa Blanca insiste de hecho en que el gesto es una muestra de la influencia que tiene ahora Donald Trump sobre la nueva administración. Pero frente a los penales solo hay frustración, por la tardanza y la falta de información.

"¡Llegaron las boletas de excarcelación!", gritó alguien en el Rodeo. La multitud respondió cantando el himno nacional, con hincapié en su estrofa "abajo cadenas". Pero las horas pasan y no sale nadie. "Estoy esperanzado", señaló Jairo Bethermytt, de 60 años, que tiene a su hijo preso desde hace seis años acusado de estar vinculado en un atentado contra Maduro. "Acá me quedaré el tiempo que sea posible".

Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024, relató que pudo pasar a conversar con su papá en la cárcel. "No sabía nada. No sabían que habían agarrado a Maduro, nada. Estaban incomunicados desde el 15 de diciembre", dijo Ibarreto quien, con miedo, le contó sobre la operación militar estadounidense que capturó al depuesto mandatario. "Había varios presos cerca, todos comenzaron a gritar de emoción, aplaudían, los custodios no hacían nada", dijo.

– "Tengo la esperanza" –

Del Helicoide entran y salen motos y vehículos oficiales. Esta estructura espiral es la sede de los servicios de inteligencia y opositores la consideran un símbolo de la "tortura" del gobierno. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos llamó a una vigilia frente a este penal. "Seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos", se lee en una pancarta de la organización que cuenta unos 1.200 presos políticos.

Foro Penal contabilizaba por su parte 806 presos políticos en Venezuela, incluidos 175 militares. Muchos no tienen certeza del paradero de sus seres queridos. "No he sabido nada de mi hermano desde hace seis meses", expresó Maira Morales, hermana de uno de los acusados en la Operación Gedeón, una incursión fallida para derrocar a Maduro en 2020. Fue trasladado del Helicoide a otra cárcel y "no nos dan fe de vida".

"Tengo 43 días sin saber nada de mi hijo", dijo Mireya Martínez entre lágrimas. Cerca, Marili del Carmen Rodríguez, esperaba informaciones sobre su hijo Carlos, de 29 años, detenido en septiembre en el interior del país. "No sé si está aquí, pero tengo la esperanza".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más