La escena fue registrada el 26 de agosto de 2025 en el interior de un edificio federal en Nueva York al que, de forma excepcional, se permitió la entrada a fotógrafos. Las hijas de una pareja de ecuatorianos, Luis y Cocha, con los ojos llorosos y aterrorizados, se aferran con desesperación al suéter de su padre mientras este es conducido por las autoridades migratorias.

Esta fotografía, que retrata el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses, fue elegida como la imagen del año del World Press Photo 2026. La tomó la reconocida fotoperiodista estadounidense Carol Guzy, de la agencia ZUMA y del instituto iWitness para el diario Miami Herald.

"Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad", señaló Guzy en un comunicado difundido tras el anuncio del premio.

La fotógrafa subrayó además que el reconocimiento no es solo para ella, sino para las personas retratadas: "El valor con el que estas personas aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí".

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo distingue las imágenes más poderosas del fotoperiodismo mundial. En esta edición, el jurado examinó minuciosamente 57.376 fotografías tomadas por 3.747 fotoperiodistas de 141 países, antes de seleccionar a la ganadora y anunciar también las imágenes finalistas.

Entre ellas destaca "Crisis de la ayuda en Gaza", de Saber Nuraldin para EPA Images, que muestra a una multitud de palestinos intentando subirse a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina.

La otra finalista, "Los juicios de las mujeres achi", del fotógrafo Victor J. Blue para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de un grupo de mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, después de que ganaran una larga batalla legal contra quienes las agredieron —y en muchos casos violaron— hace más de cuatro décadas, durante la guerra civil en Guatemala.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más