La posición del presidente peruano, José María Balcázar, quien quería suspender la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, desató una nueva crisis política en el país, que derivó en la renuncia del canciller y del ministro de Defensa.

Ambos funcionarios dejaron sus cargos este miércoles 22 de abril tras el desacuerdo con el mandatario sobre el momento y las condiciones para concretar la adquisición del material militar, unos 24 aviones de combate de última generación, por un monto de 3.500 millones de dólares.

El jefe de la diplomacia peruana, Hugo de Zela, había afirmado que los contratos para la compra de los F-16 ya estaban firmados y que un primer pago debía efectuarse el miércoles.

Desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Díaz, se defendió la operación señalando que no respondía a motivaciones políticas, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa nacional.

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La doble dimisión tomó por sorpresa al gobierno y a la opinión pública. En respuesta, el presidente Balcázar ofreció un mensaje a la Nación en el que reiteró su postura sobre el polémico contrato.

“Lo que estamos diciendo, y hemos dicho siempre, es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagada en el próximo gobierno que salga de las elecciones normales que están en curso”, sostuvo el mandatario.

Con la mirada de Washington

La tensión se elevó aún más tras la intervención del embajador de Estados Unidos en Lima, el empresario de origen cubano Bernardo Navarro. A través de redes sociales, el diplomático lanzó una advertencia directa al gobierno peruano. Señaló que, si Perú negocia de mala fe con Estados Unidos y socava los intereses estadounidenses, utilizaría todas las herramientas a su disposición para proteger los intereses de su país en la región.

Este nuevo episodio de inestabilidad se produce en un momento especialmente delicado para Perú, que se encamina hacia una segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para junio.

La primera vuelta estuvo marcada por irregularidades y polémicas, lo que ha generado incertidumbre y ha impedido definir con claridad quiénes serán los candidatos que competirán en el balotaje.

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