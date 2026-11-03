Con AFP

Tiendas en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia reportaron problemas de refrigeración que obligaron a algunos minoristas a desechar alimentos.

"Un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario"

El incidente ocurrió tres semanas después de que un ciberataque afectara a las tiendas de abarrotes francesas y obligara a cientos de establecimientos a botar el inventario en mal estado.

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Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques. El comisionado de Alimentación y Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, afirmó que el bloque se está tomando los incidentes "muy en serio".

"Se trata de un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario y socavar la confianza de los consumidores, una advertencia que debemos tomarnos muy en serio", señaló.

Los casos de Italia y Bélgica

En Italia, al menos cuatro supermercados Coop en Sicilia y un establecimiento en la Toscana se vieron afectados, según varios informes. El gobierno convocó una reunión de urgencia con los jefes de los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Un comunicado indica que el impacto de los ataques "es altamente limitado", centrado en "un número pequeño de comercios" que tenían "sistemas de seguridad obsoletos".

"No pensábamos que, como supermercados, fuéramos a ser objetivo de un ciberataque", dijo al diario Corriere della Sera el director del grupo de supermercados Coop en la isla de Sicilia, Giuseppe Spadaro. Cuatro de sus 300 tiendas se vieron afectadas por este ataque que causó "varios miles de euros" en daños. "Tuvimos que tirar todo. Las estanterías están vacías", afirmó.

Bélgica fue uno de los países más afectados, con docenas de tiendas de varias cadenas de supermercados que reportaron fallas en los sistemas de refrigeración. Los fiscales federales abrieron una investigación. "Es un ciberataque, no hay otra explicación", dijo Mich Vergauwen, portavoz de Carrefour Bélgica, que informó de interrupciones en unas 15 de sus 700 tiendas. Ikea informó que su sede de Mons, en el suroeste del país, también sufrió un ciberataque que provocó un aumento de la temperatura en los congeladores.

El grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel afirmó que había comenzado a proteger sus instalaciones tras el ataque del 12 de octubre en Francia, pero que algunos sistemas aún no se habían actualizado y se encontraban entre los afectados el lunes. Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también reportaron problemas de refrigeración en tiendas de Bélgica, mientras que cuatro del primer grupo en Luxemburgo se vieron afectadas.

Más reportes en toda Europa

En Irlanda, la cadena minorista Musgrave informó que 13 tiendas Supervalu se vieron afectadas por lo que describió como un incidente cibernético. Un pequeño número de locales de barrio en Países Bajos también sufrió interrupciones. En Portugal, el grupo Mosqueteiros confirmó a la AFP incidentes en siete tiendas de Intermarché relacionados con un ciberataque, el cual "parece haber tenido como objetivo a un proveedor de servicios externo responsable de la gestión de los sistemas de refrigeración".

En Suecia, Coop confirmó que seis de sus cerca de 800 establecimientos se vieron afectados. "Podemos confirmar que se trata de un incidente cibernético. El problema ya fue resuelto y los frigoríficos y congeladores funcionan con normalidad", dijo a la AFP el portavoz, Carlos Cancino. Añadió que Coop desconocía quién estaba detrás del ataque, pero señaló que los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, y no al sistema 5G actualizado, lo que los hacía "más vulnerables" a los piratas informáticos.

La cadena sueca Ica también informó que "un número limitado" de sus establecimientos había sufrido problemas de refrigeración, aunque el grupo no pudo confirmar que la causa fuera un ciberataque. Según la portavoz de Ica, Helena Johansson, todos los establecimientos afectados estaban conectados a un sistema externo de control de la refrigeración suministrado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor atacado en Francia.

Al menos un supermercado en Estonia fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta los 50 °C, informó la radiotelevisión pública ERR. Las unidades eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia, declaró a ERR Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, fabricante y distribuidor de sistemas avanzados de refrigeración.

En Finlandia, también se detectaron temperaturas irregulares en algunos pequeños mercados pertenecientes al grupo Kesko.

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