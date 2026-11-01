La inusual pausa en más de cuatro años y medio de combates, iniciada el martes de madrugada, permitió una misión humanitaria a la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia desde 2022.

Ninguno de los beligerantes denunció violaciones del alto el fuego desde su entrada en vigor, en lo que un parlamentario ucraniano describió como la "mayor desescalada desde 2022″. Para los habitantes de Jersón, que viven bajo el fuego cruzado de ambos bandos, el cese de hostilidades supuso un soplo de aire fresco. "Tenemos que aprovechar este tiempo para hacer cosas", declaró Volodimir Omeltchenko, un jardinero de 38 años, que está podando rosales de cara al invierno.

El conflicto, desencadenado en 2022 por la invasión rusa, ha devastado zonas del este y el sur de Ucrania, ha dejado cientos de miles de muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Algunos de estos desplazados aprovecharon la tregua para volver a sus hogares en Jersón. En el caso de Yulia Mayfeld no lo hacía desde que hace cinco años huyó con sus hijos hacia la cercana región de Odesa.

"Ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo", dice con lágrimas en los ojos y una enorme sonrisa. "Vine solo para que los niños pudieran volver a sentir lo que es un hogar, esa sensación íntima de hogar, el lugar donde nacieron", afirma. Sus hijas gemelas Sofia y Victoria, de nueve años, "no recuerdan realmente cómo era", explica. En cambio, su hijo Pavlo se acuerda de su último cumpleaños allí con sus amigos de la infancia.

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"Echo muchísimo de menos esta ciudad", asegura el niño de 11 años, que subió corriendo las escaleras hasta su habitación, todavía llena de juguetes. El domingo, la familia tiene previsto volver a Odesa y "cerrar el capítulo de Jersón", dice la madre. Un oficial militar ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, expresó su preocupación de que los combates sean "peores que antes" cuando termine la tregua.

Según este militar, las fuerzas rusas, desplegadas al otro lado del río Dniéper, aprovecharon los últimos días para concentrar nuevos efectivos, trasladar reservas de munición y recopilar información sobre las posiciones ucranianas mediante drones.

– Ataques –

Fuera de Jersón, los combates han continuado. Rusia afirmó este domingo que un dron impactó durante la noche contra una "empresa industrial" al este de Moscú. Medios ucranianos informaron de un ataque contra la refinería de petróleo de Kstovo, descrita como "una de las mayores refinerías de Rusia, productora de combustibles y lubricantes".

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras y gasísticas de Rusia, alegando que son una respuesta legítima a los bombardeos contra sus infraestructuras energéticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a Kiev para que cese estos ataques al considerar que contribuyen al aumento de los precios del diésel. Los analistas atribuyen este encarecimiento a la guerra con Irán.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el domingo de nuevos cortes de suministro eléctrico en todo el país, incluida Kiev, a causa de los ataques rusos. Y las autoridades instaladas por Moscú en zonas ucranianas ocupadas aseguraron que cinco personas murieron por ataques de Kiev desde el sábado por la noche. Ambos bandos aseguran que sus ataques no se dirigen a civiles.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para poner fin a la invasión rusa permanecen estancados por ahora. No obstante, una reunión tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania está prevista para noviembre.

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