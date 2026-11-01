El Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudita que impulsa los esfuerzos de diversificación económica del reino, conservará el 51% restante, indicaron ambas entidades en un comunicado conjunto.

Aramco, piedra angular de la economía saudita dependiente del petróleo, llevaba al menos un año estudiando la adquisición de una participación minoritaria significativa en Humain, lanzada en mayo de 2025.

"La operación acelerará aún más el crecimiento de Humain y fortalecerá el conjunto de sus capacidades globales en inteligencia artificial, mediante la aportación de activos, capacidades y talento en IA por parte del PIF y Aramco", señala el comunicado.

Humain prevé desplegar tres gigavatios de capacidad de centros de datos para IA antes de 2030. También ha desarrollado un modelo lingüístico de gran tamaño (LLM) en lengua árabe, según el comunicado.

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Aramco, una de las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, inyectará este año alrededor de 9.900 millones de riales sauditas (2.600 millones de dólares) en Humain, además de aportar activos relacionados con la inteligencia artificial, la computación y el ámbito digital.

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