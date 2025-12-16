Las disposiciones de salvaguarda fueron aprobadas por 431 votos a favor y 161 en contra y buscan crear un mecanismo para supervisar el impacto del acuerdo en productos sensibles como la carne vacuna, las aves y el azúcar.

También abren la puerta a aplicar aranceles en caso de desestabilización del mercado.

Pese a estas medidas, es probable que Francia, uno de los países más reacios, no dé su visto bueno.

El gobierno de París ha solicitado a la Unión Europea retrasar la firma del pacto comercial, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La protección anunciada el martes por el Parlamento Europeo es más fuerte que la aprobada por los Estados miembros.

Los eurodiputados quieren que la Comisión Europea intervenga si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de importaciones exentas de arancel aumenta más de un 5%.

La propuesta inicial fijaba estos umbrales en el 10%.

Ahora, Estados y Parlamento Europeo intentarán encontrar un compromiso sobre este aspecto.

Ursula von der Leyen espera poder firmar el tratado de libre comercio durante la cumbre del Mercosur el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero la presidenta de la Comisión necesita previamente el visto bueno de los Estados miembros.

Francia pide posponer la votación hasta 2026. Alemania, por el contrario, ha llamado a firmar el tratado esta semana. España, por su parte, espera que acuerdo UE-Mercosur se firme pronto. "Esperemos que la Comisión saque adelante Mercosur en estos días, que es un tema fundamental", declaró el ministro español de Agricultura, Luis Planas ante periodistas en Madrid.

Todo dependerá de Italia, que en los últimos meses ha mostrado señales contradictorias. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, "tiene las llaves" de este asunto, comentó un diplomático europeo que pidió el anonimato.

Los sindicatos agrícolas europeos siguen estando totalmente en contra de este acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y prevén una manifestación el jueves en Bruselas.

Este tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que alarma a los sectores afectados.

Distribuidor francés dice que boicoteará productos del Mercosur

El cuarto distribuidor francés, Coopératives U, anunció este martes que sus supermercados boicotearán los productos procedentes del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, tras calificar el bloque sudamericano de "Shein de la competencia desleal".

"No compraremos esos productos si llegan a Francia", declaró el presidente ejecutivo de Coopératives U, Dominique Schelcher. "No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes", agregó en la radio RMC.

"El Mercosur es como el Shein de la competencia desleal", subrayó en referencia al gigante asiático del comercio electrónico, muy criticado en Francia.

Los agricultores franceses temen el impacto en su sector de este acuerdo, que facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"Cuando se obliga a los agricultores a producir con un cierto número de normas y restricciones que son pesadas, pero pueden llegar productos con menos exigencias, es una forma de competencia desleal", estimó Schelcher. "Hay que protegerse", agregó.

(Con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más