Un rabino ha pronunciado una oración por los fallecidos ante un mar de flores que ahora cubre casi por completo la explanada de ingreso a la playa de Bondi.

Entre los presentes se encontraba Habby, que estaba en la playa en el momento del tiroteo: “Oí disparos, así que me tumbé sobre mi bebé para protegerlo y recé a Dios para que ese día no fuera el último. Las personas que estaban justo a nuestro lado fueron asesinadas. Fue un ataque contra los judíos, no contra los australianos, aunque nosotros también somos australianos”.

Reforzar la seguridad

Ante la ola de actos antisemitas que azota Australia desde hace dos años, los representantes de la comunidad judía consideran que la respuesta de las autoridades no ha sido lo suficientemente firme.

Danny, de 21 años, comparte esta opinión: “Ha habido muchas señales de alerta y, en nuestra comunidad, ya no nos preguntábamos si iba a suceder, sino dónde y cuándo. Ahora queremos hechos, no solo palabras. Fuera de nuestras sinagogas, durante nuestras fiestas, desfiles y celebraciones, toda la comunidad judía necesita mucha más seguridad”, explica.

Desde el domingo, se han puesto en marcha importantes medidas para reforzar la seguridad en torno a los lugares frecuentados por la comunidad judía.

