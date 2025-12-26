Con Emmanuelle Chaze, corresponsal de RFI en Kiev

Según las autoridades ucranianas, más de 12.400 niños permanecen en la parte de la región de Donetsk que sigue bajo control de Kiev. Yulia Ryshakova, responsable local de los servicios de protección de la infancia, afirma que cerca de 800 de ellos viven en municipios que se han vuelto demasiado peligrosos para los civiles, entre ellos la ciudad de Druzhkivka, cerca de Kramatorsk, que contaba con más de 154.000 habitantes antes de 2022, pero que se está vaciando de población ante los avances rusos y las constantes amenazas de bombardeos.

Los menores de 18 años son evacuados junto con sus padres o su representante legal por los servicios de emergencia ucranianos, con la ayuda de trabajadores humanitarios y del ejército. Sin embargo, estas evacuaciones se ven dificultadas por la omnipresencia de drones rusos.

Una vez que llegan a los centros de tránsito, los menores son trasladados a regiones más seguras.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, más de 1.200.000 habitantes han huido de la zona de combates, entre ellos más de 202.000 niños.

Quienes permanecen allí crecen en un entorno degradado, bajo el peligro constante del fuego ruso y sin acceso a una educación presencial.

Zelenski anuncia nueva reunión con Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este viernes que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.

"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", indicó Zelenski en sus redes sociales.

El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.

La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según avanzó Zelenski a la prensa esta semana.

Sin embargo, es poco probable que Moscú abandone sus estrictas exigencias territoriales, incluida la de que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás.

Con AFP

