Con nuestro corresponsal en Bangkok, Valentin Cebron

Una excavadora del ejército tailandés derribando una estatua de una deidad hindú, erigida por Camboya en un territorio en disputa, y soldados que se oyen regocijarse mientras el edificio sagrado se derrumba: la escena, filmada, se difundió en las redes sociales y se compartió masivamente.

Las imágenes de la destrucción de esta estatua de la deidad Vishnu provocaron indignación en Camboya, pero también en la India, país de mayoría hindú. Las autoridades de Nueva Delhi reaccionaron y denunciaron “actos irrespetuosos”. “Independientemente de las reivindicaciones territoriales, tales actos irrespetuosos hieren los sentimientos de los fieles de todo el mundo y no deberían tener lugar”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, citado en la televisión pública. El ministerio, por otra parte, ha pedido a “ambas partes que reanuden el diálogo” y “restablezcan la paz”.

El ejército tailandés habla de “restablecimiento del control de su soberanía”

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, intenta minimizar la polémica y asegura que no hubo ninguna intención de faltar al respeto. “Una estatua destruida no puede compararse en ningún caso con las piernas que han perdido nuestros soldados, ni con un acto de profanación. Nunca haría tal comparación”, declaró.

Por su parte, el ejército tailandés justifica la destrucción del monumento por “restablecer el control de su soberanía”. Camboya afirma que la estatua se encontraba en su territorio, a unos cientos de metros de la frontera.

El pleito tiene su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial, así como por una serie de templos antiguos situados a lo largo de la zona limítrofe.

Los ministros de Defensa de ambos países se reunirán el sábado 27 de diciembre con vistas a una posible tregua.

