"El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números", dijo Zelenski en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram. También reiteró que aún quedan por decidir las cuestiones más importantes y advirtió contra un acuerdo que recompense a Moscú.

"Ese 10% determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa", añadió.

Estados Unidos ha tratado de elaborar un acuerdo de paz con aportes tanto de Moscú como de Kiev, pero no ha logrado alcanzar un avance decisivo en la cuestión clave sobre el territorio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, presiona para obtener como parte del acuerdo el control total de la región oriental de Donbás, en Ucrania, pero Zelenski afirmó en su discurso que no cree que Rusia se detenga allí si Ucrania se retira.

Rusia ocupa alrededor de 20% de Ucrania y Kiev ha dicho que cederle terreno solo servirá para envalentonar a Moscú.

"’Retírense del Donbás y todo habrá terminado'. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo", declaró Zelenski.

Creer en la victoria

El líder ucraniano habló horas después de que autoridades estadounidenses, incluyendo el enviado especial Steve Witkoff, conversaran con asesores de seguridad ucranianas y europeas sobre los siguientes pasos para ponerle fin al conflicto de cuatro años.

La guerra ha dejado una avalancha de destrucción que desplazó a millones de personas y convirtió ciudades enteras de Ucrania en escombros.

Putin urgió a sus compatriotas creer en la victoria en Ucrania durante su mensaje de año nuevo.

Dirigiéndose a los soldados, a quienes llamó "héroes", Putin declaró: "Creemos en ustedes y en nuestra victoria".

El Kremlin afirmó esta semana que "endurecería" su postura negociadora sobre el fin de la guerra, tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Putin en la región de Novgorod.

Rusia calificó esa acción como un "ataque terrorista" contra Putin.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, que documenta el conflicto en Ucrania, indicó el martes que no había visto "imágenes o reportes que típicamente se ven después de los ataques ucranianos para corroborar las denuncias del Kremlin".

Putin no ha comentado públicamente el ataque aunque el Kremlin dijo que el gobernante había informado de la acción a Trump en una llamada telefónica.

