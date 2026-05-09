Un informe de Yury Safronov y Anastasia Becchio

Las obras para la construcción del cementerio militar nacional conmemorativo, cerca de Markhalivka, a unos veinte kilómetros al sur de Kiev, comenzaron hace dos años. "Desde entonces, junto con los vecinos, los ecologistas, los hidrólogos y los juristas, estamos luchando", cuenta Yulia Senyk, presentadora del canal ICTV, que vive aquí. La periodista ucraniana, que afirma temer por su seguridad, explica que, tras la emisión de su reportaje, ha sido objeto de amenazas, recibiendo llamadas anónimas y mensajes intimidatorios en ruso. También se han difundido contenidos difamatorios contra ella en canales de Telegram.

La periodista afirma que sigue temiendo por su seguridad. Cuenta que un incidente ocurrido tres días antes de la emisión de su reportaje le despierta sospechas: "Mientras me dirigía al trabajo en Kiev, se me reventó una rueda del coche. En un taller me dijeron que probablemente no se trataba de un pinchazo accidental. La rueda explotó literalmente, el coche dio una vuelta de campana, y lo que me salvó fue que eran las 5 de la mañana y no había nadie en la carretera", explica.

Los ecologistas y los habitantes contrarios al proyecto subrayan que el bosque de Markhalivka, donde se construyó el cementerio, es una zona inundable “desde siempre” y que forma parte de la Red Esmeralda de Zonas de Interés Especial para la Conservación, en el marco del Convenio de Berna ratificado por Ucrania hace treinta años.

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"Hacemos la guerra a la ilegalidad"

En tres ocasiones, las instancias judiciales ucranianas declararon que la propia decisión de construir un cementerio en ese terreno era ilegal. El 29 de agosto de 2025, tres semanas después del juicio en apelación ganado por los opositores a su construcción, el presidente ucraniano inauguró sin embargo el cementerio militar nacional. El Tribunal de Casación confirmó posteriormente esta sentencia. "Se dice que Volodimir Zelenski quiere que este cementerio sea un homenaje digno de la hazaña gigantesca de nuestros soldados. Que sea realmente un lugar de reposo. Pero ¿qué reposo puede haber cuando aquí las bombas de agua funcionan de manera permanente?", se pregunta Yulia Senyk.

La ONG KECC (Centro Eco-Cultural de Kiev), en colaboración con la organización creada por los habitantes locales “Markhalivka Pidtrymka” (Apoyo a Markhalivka), ha presentado numerosos recursos y organizado acciones de protesta. Tras la decisión del Tribunal Supremo tomada en enero de 2026, su fundador, Volodimir Boreïko, se indignaba.

"¿En qué país queremos vivir? ¿En un Estado de derecho o en Rusia, donde la única ley es Putin? Si queremos vivir en una Ucrania donde las leyes funcionan, entonces luchemos", lanzaba el ecologista, que murió en un accidente de tráfico el pasado mes de marzo cerca de Kiev junto a su amigo Oleksiy Shapovalov, antiguo combatiente de las fuerzas armadas ucranianas, que también se opuso a la construcción del cementerio en ese lugar.

Por su parte, el Ministerio de Veteranos acusa a los opositores al proyecto de difundir desinformación. "La construcción de un lugar tan importante a escala nacional (…) no puede servir de plataforma para manipulaciones, mentiras, propaganda rusa ni ser causa de división en la sociedad", declaró el ministerio en una rueda de prensa en abril.

"Un peligro para los vivos y para el reposo de los muertos"

"No hacemos la guerra a los militares, no hacemos la guerra al Estado, hacemos la guerra a la ilegalidad. En abril de 2024, cuando las máquinas entraron en el bosque (…), reaccionamos de inmediato. Porque nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos sabíamos que este terreno era inundable, que era pantanoso. Y que hacer allí un cementerio no está exento de peligros, ni para los habitantes ni para las futuras tumbas de nuestros defensores", declaró en una rueda de prensa Nadiia Kovalenko, miembro de “Markhalivka Pidtrymka”, que lucha por el traslado del cementerio militar nacional a otro lugar.

El hidrólogo Serguei Chevtchouk confirma que la naturaleza del suelo plantea una serie de desafíos. "Es un lugar con condiciones geológicas muy complejas y específicas. Cuando caen precipitaciones sobre este territorio llano, se acumula allí un enorme volumen de agua. Este hecho figuraba en el levantamiento topográfico y geodésico, pero luego fue ocultado en el primer proyecto del cementerio. Después de darse cuenta de que el cementerio no podría funcionar sin drenaje ni descenso del nivel del agua, elaboraron un proyecto de sistema de drenaje", dice.

El experto prosigue explicando cómo este proceso puede contribuir a la difusión de sustancias tóxicas —que se forman inevitablemente en toda zona de inhumación— sobre el propio césped del cementerio militar, pero también hacia las localidades cercanas. "Es un peligro tanto para los vivos como para el reposo de los muertos", resume Yulia Senyk.

Sospechas de corrupción

Más allá de los aspectos ecológicos o sanitarios, el proyecto despierta codicias y alimenta las sospechas de corrupción. "El presupuesto es enorme —en torno a 10.000 millones—, con la posibilidad de aumentar el coste en cada etapa. Por eso hay muchísimas personas interesadas", afirma Senyk.

"En este bosque natural protegido, en dos años, de 265 hectáreas, casi 70 ya han sido taladas, según nuestra información. ¿Y adónde ha ido a parar esa madera? Este bosque, con pinos y robles centenarios, se llevaba en camiones de cereal y se ocultaba bajo lonas", continúa el periodista, que afirma disponer de vídeos que lo prueban y lamenta que las denuncias presentadas ante la policía hayan quedado hasta ahora sin respuesta.

En su decisión del 29 de enero, el Tribunal Supremo de Ucrania subrayaba que su fallo era "definitivo" y "no susceptible de recurso". Pero la construcción del cementerio y los enterramientos han continuado. Allí reposan las cenizas de Ildar Dadin, voluntario ruso, opositor al régimen de Vladimir Putin, muerto en combate en Ucrania en octubre de 2024.

El 30 de abril, el Ministerio de Veteranos anunció que el Parlamento había aprobado en segunda lectura la ley "sobre la modificación de ciertos actos legislativos de Ucrania relativos a los lugares de sepultura de las personas que han defendido la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". Se trata, según la organización KECC, de un medio para sortear la decisión de la más alta instancia judicial permitiendo construir en territorios protegidos. El Ministerio de Veteranos y la dirección del cementerio no respondieron a nuestras solicitudes de entrevista.

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