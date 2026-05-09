Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Stefania Migliorini, abogada de la ONG Foro penal, que la ha acompañado en este proceso.

“Ella tenía más de un año buscando a su hijo y siempre tenía la esperanza de poder volver a verlo, decía que estaba muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Recorrió muchos centros policiales y penitenciarios sobre todo en Caracas, también fue al ministerio de Asuntos Penitenciarios donde allí tampoco le dieron respuesta acerca de su paradero”, apunta la abogada.

Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y muerte. La exhumación fue ordenada por la fiscalía. El ministerio penitenciario admitió que Víctor Hugo murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al Hospital de Caracas.

“Nosotros no entendemos por qué tardaron tanto en darle una respuesta a Carmen, una señora de 82 años que estaba agotada”, dice a RFI Stefania Migliorini

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Es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada.

“El fiscal general realizó un comunicado donde informaba de la apertura de una investigación y la exhumación de sus restos para verificar que sea él. Se tiene que hacer justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo”, reclama la abogada.

Desde 2014 ha muerto 19 presos políticos bajo custodia del estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.

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