Tras dos días de conversaciones en Berlín, tanto el canciller alemán Friedrich Merz como el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se felicitaron por los avances en una cuestión fundamental para Ucrania: las sólidas garantías de seguridad tras un alto el fuego, para disuadir a Rusia de volver a atacar al vecino país en el futuro.

El canciller alemán habló de garantías de seguridad “notables” que ofrecerían conjuntamente los estadounidenses y los europeos, según informa nuestro corresponsal en Berlín, Pascal Thibaut. Para el canciller, hay que evitar los errores de los acuerdos de Minsk tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Estos acuerdos no fueron suficientes para proteger eficazmente a Ucrania.

“Se han logrado avances en una serie de cuestiones; se nos ha escuchado”, precisó Volodimir Zelenski. Las negociaciones que el presidente ucraniano mantuvo el domingo y el lunes con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner parecen haber permitido avanzar.

Dirigir una “fuerza multinacional” en Ucrania

Los líderes de los principales países europeos y de la UE han propuesto dirigir una “fuerza multinacional” en Ucrania y apoyar de forma “sostenible” al ejército ucraniano, limitado a 800.000 soldados, según una declaración transmitida por el Gobierno alemán. Esta fuerza estaría “compuesta por contribuciones de naciones voluntarias y respaldada por Estados Unidos”. Esta fuerza permitiría al ejército ucraniano liberarse de ciertas misiones para regenerarse. También se encargaría de proteger el espacio aéreo y marítimo ucraniano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según este documento firmado por los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Italia, Polonia, Suecia y la UE, estos responsables han acordado con Estados Unidos “trabajar juntos para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas y medidas de apoyo a la recuperación económica en el marco de un acuerdo destinado a poner fin a la guerra”. Esto incluiría “apoyar a Ucrania en la constitución de sus fuerzas armadas, que deberían mantenerse en un nivel de 800.000 soldados en tiempos de paz”.

También mencionan “un mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos”. El documento subraya que “ahora le corresponde a Rusia demostrar su voluntad de trabajar por una paz duradera aceptando el plan de paz del presidente Trump”. Según el mismo texto, Moscú debe “demostrar su compromiso de poner fin a los combates aceptando un alto el fuego”.

Los negociadores estadounidenses garantizan “fuertes” garantías de seguridad

Estados Unidos ha ofrecido “fuertes garantías de seguridad” para Ucrania, similares a las del artículo 5 del Tratado de la OTAN, según ha declarado un alto funcionario estadounidense. Este artículo, piedra angular de la Organización del Tratado del Atlántico Norte nacida durante la Guerra Fría, establece un principio de asistencia mutua en caso de que uno de los miembros de la alianza de defensa sea atacado. En la práctica, coloca a los Estados afectados bajo la protección militar estadounidense, en particular la nuclear.

“Todo lo que, en nuestra opinión, necesitan los ucranianos para sentirse seguros está incluido” en el apartado de seguridad del proyecto de acuerdo, insistió este alto funcionario estadounidense durante una entrevista con la prensa.

Sin embargo, un negociador estadounidense que también participó en la conversación telefónica advirtió que estas garantías de seguridad para Ucrania, sobre las que no dio detalles concretos, “no estarían sobre la mesa indefinidamente”. Precisó que estas garantías de seguridad requerirían una votación del Senado estadounidense y añadió que “el presidente Trump estaba dispuesto a ello. Creo que esto sorprendió especialmente a los ucranianos y a los europeos”.

Este alto funcionario estadounidense también consideró que Rusia “aceptaría” estas garantías de seguridad. La cuestión de las garantías de seguridad es un tema muy delicado para Moscú, que siempre ha rechazado categóricamente la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Este lunes por la noche, Donald Trump aseguró que un acuerdo sobre Ucrania “nunca” había estado tan “cerca”, tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos.

El espinoso tema de las concesiones territoriales

Según estas dos fuentes estadounidenses, las conversaciones con los ucranianos también habrían permitido acercar posiciones sobre la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Moscú en el sur de Ucrania.

Por el contrario, Volodimir Zelenski reconoció que seguían existiendo divergencias con Estados Unidos sobre otro tema delicado: las concesiones territoriales que podría hacer Ucrania. Kiev se niega, tal y como prevé el plan estadounidense inicial, a ceder la totalidad del Donbás, incluidas las zonas no conquistadas por Rusia. Una propuesta que constituye una línea roja para Ucrania.

Friedrich Merz invitó a numerosos jefes de Estado y de Gobierno franceses, británicos, polacos e italianos, así como a los dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN. El objetivo: mostrar la unidad de Europa y su solidaridad con Ucrania, aunque el tema de los activos rusos congelados sigue suscitando debates.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más