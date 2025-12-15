La campaña presidencial chilena se dio con tres bloques de derecha y ahora la tarea principal es poder juntarlos para tener al menos los parlamentarios de esos grupos, indicó Marta Lagos, fundadora de la encuestadora Latinobarómetro en entrevista con RFI.

Sin embargo, la analista es enfática en que incluso si se juntan esos bloques no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras. “le falta un voto en una cámara y en la otra cámara le faltan dos votos. Ahora, estos votos se pueden conseguir para proyectos determinados, pero va a tener que ser una batalla de ley por ley, voto por voto. Va a tener una situación parlamentaria compleja, porque va a tener que ir consiguiendo y convenciendo para cada uno de los proyectos”.

Kast ha evocado al gobierno de emergencia para afrontar su promesa de seguridad. “La primera medida que él se supone que va a tomar es sacar a los militares a la calle algo que viene desde el año 19 cuando vino el estallido social y desde entonces está sobre la mesa la idea de que al sacar a los militares a la calle se podría controlar la situación de violencia y de delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. A mucha gente le parece que eso es una ilusión porque hay muchos gobiernos en América Latina empezando con México que han sacado hace ya más de una década los militares a la calle y no han logrado contener las situaciones”, explicó lagos.

La analista también resaltó el apoyo del abogado conservador a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ella asegura que Kast capitalizó votos de un sector que le parecía que “el gobierno de Augusto Pinochet había sido bastante bueno (…). Aquí hubo una transición donde el dictador no fue ni fusilado, ni mandado al exilio, ni extraído por un país extranjero, continuó como comandante y jefe del ejército”, señaló la analista.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más