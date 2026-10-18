"Tras un ataque masivo llevado a cabo con drones militares por los nazis ucranianos, una persona murió y cinco resultaron heridas y fueron hospitalizadas", indicó el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov.

Beglov precisó que los bomberos continúan trabajando para extinguir las llamas en la terminal petrolera de San Petersburgo, tanto en el "depósito petrolero Ruchi" como en "almacenes industriales del distrito de Kolpino", al sur de la ciudad.

El gigante del comercio electrónico ruso OZON, cuyos depósitos fueron blanco de reiterados ataques ucranianos en los últimos meses, anunció que "uno de sus centros logísticos" fue alcanzado por un dron en San Petersburgo.

"Se desató un incendio, los servicios de emergencias trabajan allí", informó OZON en Telegram.

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Residencias

Una periodista de la AFP constató este domingo temprano que parte del cielo se había oscurecido por el humo en el sur de San Petersburgo, donde el aire olía a quemado.

Según Beglov, los bombardeos también dañaron una decena de edificios residenciales y dos casas. La defensa aérea rusa derribó durante la noche 145 drones en la región de Leningrado, que rodea a San Petersburgo, informó en Telegram el gobernador regional Alexander Drozdenko, en un balance actualizado.

Según él, cerca de 20.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico a causa de incidentes técnicos causados por esos ataques.

En total, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que 1.015 drones ucranianos fueron neutralizados el sábado por la noche y el domingo de madrugada en unas quince regiones del sur y del oeste del país, incluida la de Moscú.

Los ataques ocurren luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijera esta semana que su país reanudaría los bombardeos contra refinerías rusas en represalia por la ofensiva contra su territorio.

Con AFP

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