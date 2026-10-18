Choques entre policías y manifestantes, ayuntamientos incendiados como en Limoges o dañados como en Marsella o Lille, tiendas saqueadas en el centro de París. Las imágenes de caos se repetían en las principales ciudades.

"Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados", advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

Las autoridades anunciaron un balance de 1.200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos en todo el país. "Debe solicitarse la prisión preventiva" para los autores de estas "violencias urbanas de una gravedad inaudita", pidió el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Entre 550.000 y 800.000 personas respondieron presentes -según las autoridades y los organizadores respectivamente- y clamaron su deseo de cambio en manifestaciones masivas en Francia con lemas como "Tomamos la Bastilla" o "Macron dimisión".

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Indignación por la violencia

Las fuerzas de seguridad arrestaron a 855 personas el sábado en la capital francesa, una "cifra récord", anunció este domingo la Prefectura de Policía de París, precisando que la "magnitud de los daños" causados por actos de vandalismo y saqueos es "significativa".

Desde París hasta Marsella, la jornada de movilización contra el encarecimiento de la vida reunió a cientos de miles de personas el sábado en Francia, a seis meses de las elecciones presidenciales.

La protesta estuvo también acompañada de enfrentamientos y escenas de caos de una intensidad poco común, con "vándalos" que hasta bien entrada la noche se dedicaron a saquear y causar daños, actos que el gobierno condenó enérgicamente.

En la capital, 13 policías y gendarmes y dos bomberos resultaron heridos, indicó la policía, que mencionó la presencia de "grupos violentos, caracterizados por su volumen inhabitual (de 500 a más de 1.000)". Si bien las autoridades estiman aún el alcance de los daños y saqueos, la "magnitud constatada es significativa", agregó.

Un total de 517 personas permanecen detenidas, de las cuales 171 son menores, según la fuerza pública parisina. La primera vicealcaldesa de París, Lamia El Aaraje, se refirió el domingo a "un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto" en la ciudad.

Incendio de alcaldía bajo control

Un incendio destrozó la alcaldía de Limoges, en el oeste de Francia, durante la violencia que estalló el sábado al margen de una jornada de manifestaciones contra la carestía de la vida, quedó "controlado", anunciaron este domingo las autoridades.

"El incendio fue provocado deliberadamente", denunció Maurice Barate, delegado del gobierno en el departamento de Haute-Vienne, donde se ubica Limoges. Según él, "una horda salvaje" provocó el siniestro, que dañó gravemente el edificio del siglo XIX y causó numerosos destrozos en la ciudad.

La parte histórica del edificio, cuyo tejado se derrumbó, está "prácticamente destruida al 100%" por dentro; solo la parte trasera del Ayuntamiento, de construcción moderna, pudo ser preservada por los bomberos, precisó el prefecto.

Unas 5.000 personas, entre ellas varios cientos de individuos "radicalizados y extremadamente violentos" según las autoridades, participaron en la manifestación del sábado en la ciudad.

Con AFP

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