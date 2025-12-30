Con los corresponsales Michel Paul en Jerusalén, y Sonia Ghezali en Washington

"Si no se desarman como han prometido, ya que han aceptado hacerlo, pagarán un alto precio. Y no queremos llegar a ese punto. Deben desarmarse en un periodo relativamente corto", dijo Donald Trump desde Florida, hablando de Hamás.

Esto mientras el presidente estadounidense recibía al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su residencia en Mar-a-Lago. Sin embargo, unas horas antes, el movimiento islamista palestino reafirmó que "no renunciará" a las armas "mientras continúe la ocupación".

Israel ha "respetado el plan"

Un punto delicado para Israel: Donald Trump no descartó el despliegue de soldados turcos en el enclave palestino, aunque especificó que la decisión final correspondía a Netanyahu. También hay preocupación por la posible venta de F35 a Ankara, además de disensiones sobre Cisjordania. El otro punto clave de esta reunión es la devolución de los restos del último rehén israelí, que Netanyahu considera una condición esencial.

El presidente estadounidense también dijo que "no le preocupa nada de lo que Israel está haciendo". "Me preocupa lo que otros actores hagan, o quizá no hagan. Pero, en lo que respecta a Israel, no me preocupa: han respetado el plan", añadió Trump.

"Nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca", dijo por su parte el premier israelí, quien habló más temprano ese día con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Netanyahu, "héroe de guerra"

En respuesta, Trump calificó a Netanyahu de "héroe de guerra" sin el cual Israel no habría sobrevivido, y dijo que un indulto presidencial para sus casos judiciales estaba "en marcha". Un arrebato que obligó al presidente israelí Isaac Herzog a emitir una negación extremadamente rara en mitad de la noche: no hubo una discusión sobre este tema.

Donald Trump también minimizó los rumores de tensiones con el primer ministro israelí. "El puede ser muy difícil", pero Israel "quizás no existiera" sin el liderazgo que mostró tras los ataques de Hamás el 7 de octubre, dijo.

Con esta cumbre con contornos difusos, la prensa israelí se pregunta esta mañana si las "sorpresas" prometidas por Trump para esta semana no tendrán, en última instancia, un sabor amargo.

Estados Unidos "eliminará" cualquier rearme iraní

Los dos líderes también hablaron sobre Irán, el enemigo de Israel. Como quería Netanyahu, Trump declaró que Estados Unidos "eliminará" todo rearme iraní, seis meses después de los ataques estadounidenses e israelíes contra sitios nucleares en Irán. "Espero que no intenten reconstruirse porque, si lo hacen, no tendremos más remedio que eliminar ese rearme muy rápidamente", dijo.

El presidente estadounidense también dijo que Irán "podría estar comportándose mal" y añadió: "si hay confirmación, conocen las consecuencias". Consecuencias "muy poderosas, quizás más poderosas que la última vez", concluyó, refiriéndose a su primer mandato en el cargo, durante el cual abandonó el acuerdo nuclear con Irán e impuso sanciones económicas muy severas al país.

