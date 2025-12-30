La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el lunes a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca, que dejó 13 muertos y varias decenas de lesionados.

El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo mientras recorría el Corredor Interoceánico que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México a través del istmo de Tehuantepec, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El proyecto de un tren interoceánico en México se remonta a comienzos del siglo XX. No obstante, la ruta marítima por el Canal de Panamá resultó más competitiva para el tránsito internacional de mercancías. La iniciativa cobró nuevo impulso bajo López Obrador, quien impulsó dos grandes proyectos ferroviarios: el Tren Maya, en el sureste, y el Corredor Interoceánico, en el istmo de Tehuantepec. Ambos han registrado accidentes graves en sus primeros años de operación.

Aunque aún es prematuro establecer las causas del siniestro y se deben esperar los resultados de la investigación en curso, el ingeniero civil Juan Carlos Miranda, especialista en el sector ferroviario, advierte sobre deficiencias técnicas en el proyecto.

Interrogantes sobre le trazo geométrico de la vía

"Se habría requerido una rehabilitación intensiva más que una simple reconstrucción, que fue lo que finalmente se llevó a cabo. No se realizaron las rectificaciones necesarias en el trazo para mejorar las condiciones geométricas de la vía. Hubiera sido conveniente modificar algunos segmentos, ya que las pendientes y curvas en la zona montañosa dificultan mantener la velocidad de operación con seguridad", explicó.

Juan Carlos Miranda señala que el proyecto consistió en la reconstrucción de una vía ya existente, sin corregir los tramos con fuertes pendientes y curvaturas. Agrega que los desarrollos ferroviarios requieren tiempo para una adecuada planeación, diseño, construcción y puesta en marcha, procesos que suelen verse limitados por los ciclos sexenales de gobierno.

"En México, como en muchos países, los proyectos se condicionan a los periodos de gobierno de seis años. Esto obliga a tomar decisiones rápidas, lo que genera riesgos y sobrecostos. Es un problema recurrente, quizá más visible hoy tras tres alternancias políticas", concluyó el especialista.

