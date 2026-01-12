Donald Trump evalúa una serie de posibles opciones militares en Irán tras las protestas mortales en el país según fuentes consultadas por diversos medios estadounidenses , entre ellas CNN. Trump recibió en los últimos días informes sobre distintos planes de intervención en medio de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y detenidos. En caso de ataque militar, la opción privilegiada sería la de centrarse en atacar a los servicios de seguridad de Teherán que están siendo utilizados para sofocar las protestas. Sin embargo, dentro del Gobierno estadounidense existen preocupaciones de que los ataques militares puedan resultar contraproducentes y socavar las protestas.

Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, después que Washington afirmara que el gobierno iraní busca conversaciones para evitar una intervención militar. "También estamos listos para negociar, pero las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo" dijo Araqchi en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

En caso de un ataque militar estadounidense, "tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública. Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado. En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que "todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía".

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente Pezeshkian afirmó que "el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad".

Baile de cifras

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años. Esta ONG no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

Algunas fuentes elevan sus cálculos a varias centenas de muertos, aunque por el momento esa difusa cifra es difícil de concretar.

"La siuación es muy seria. Hemos conseguido confirmar que al menos 192 manifestantes han sido asesiandos, pero hemos recibido informes de que podría haber centenares e incluso 2.000 personas asesiandas en los últimos dos o tres días" ha dicho en RFI Mahmood Amiry-Moghaddam, cofundador Irán Human Rights.

De su lado, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los "mártires", incluyendo los de las fuerzas de seguridad, que murieron durante las protestas. El presidente de Irán instó a la población a sumarse el lunes a una "marcha nacional de resistencia" para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los "criminales terroristas urbanos".

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.

La imagen que muestra la capital irani estos días es de casi una paralización total según han constatado fuentes de Teherán de la agencia AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y aunque algunas tiendas están abiertas, muchas otras han cerrado.

Apagón de internet

El apagón de internet "ya ha superado las 60 horas (…) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes", afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet". Añadió que los hospitales están "abrumados", las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones "significativas" de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades. Por su parte, el jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de "completamente comprensibles", y los "disturbios", en su opinión "muy similares a los métodos de los grupos terroristas", informó la agencia de noticias Tasnim.

(Con AFP y medios de EE.UU.)

