Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa. El comentario de Trump en republicación fue: "¡Suena bien para mí!".

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores. La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

Poco después, en la red X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que "Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país". "A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", añadió.

Además dijo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", concluyó.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más