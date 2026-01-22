Trump insiste en que esta isla rica en minerales es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

Tras semanas de amenazas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó repentinamente el miércoles desde el Foro Económico Mundial que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron "el marco de un futuro acuerdo" sobre Groenlandia.

"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El mandatario afirmó después a los periodistas que este acuerdo es "fantástico para Estados Unidos" y le da "todo" lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor "para siempre".

Su ambición sobre este territorio centró la atención de la cita anual del Foro Económico Mundial, una reunión de la élite económica y política global en Suiza.

Más temprano, en su esperado discurso, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y exigió "negociaciones inmediatas" para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó el mandatario.

Prometió "no usar la fuerza" para tomarla, pero exigió "negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia" pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta.

"Mensajes positivos"

Tras el anuncio, el Gobierno de Dinamarca reaccionó diciendo que desea "un diálogo constructivo con sus aliados" sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico.

"Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así", dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen en un comunicado.

La ambición de Trump sobre Groenlandia supuso una ruda pugna con Europa, un aliado tradicional de Estados Unidos y antes del anuncio, varios dirigentes europeos reunidos en Suiza habían cerrado filas contra la agresiva postura del republicano.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, anunció una respuesta "firme".

El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Macron había instado a la UE a "usar" sus herramientas comerciales anticoerción para responder y los dirigentes del bloque se reunirán el jueves en Bruselas, en una cumbre de emergencia que fue convocada para responder a la crisis, una de las más graves para los vínculos transatlánticos en años.

Una "conversación muy productiva"

El secretario general de la OTAN afirmó este miércoles que tuvo una "conversación muy productiva" con Trump y que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos negociarán para impedir que Rusia y China "se afiancen" en la isla, informó su portavoz.

En ese vasto territorio autónomo danés, el gobierno difundió el miércoles consignas para la población en caso de crisis. Las recomendaciones incluyen almacenar alimentos para cinco días, tres litros de agua por persona, además de radios a pilas, armas de caza, municiones y equipos de pesca.

Los 57.000 habitantes de Groenlandia, de los cuales casi el 90% pertenecen al pueblo originario inuit, tienen una larga tradición de caza y pesca como principales medios de subsistencia.

Tras una primera jornada en Davos que acaparó toda la atención, está previsto que el jueves Trump anuncie oficialmente su "Consejo de Paz", un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por 1.000 millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto consultado por AFP no menciona el territorio palestino y se perfila como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.

