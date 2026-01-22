Con AFP

Muy caóticos y confusos, los debates de este miércoles en el Senado francés terminaron con el rechazo de un primer artículo estableciendo las condiciones necesarias para acceder a un sistema de suicidio asistido o eutanasia.

Más tarde esa noche, la derecha senatorial enterró definitivamente el proyecto de ley reescribiendo por completo el artículo clave que creaba ayuda activa para morir, vaciándolo de su contenido.

"Derecho al mejor alivio posible del dolor y sufrimiento"

La enmienda presentada por senadores, incluidos algunos cercanos al líder de derecha de Los Republicanos Bruno Retailleau, sustituyó esta asistencia médica en la muerte por un "derecho al mejor alivio posible del dolor y sufrimiento".

El examen del resto de los artículos, por ejemplo sobre la cláusula de conciencia para los médicos, continuó y terminó por la noche a pesar de la eliminación del mecanismo de asistencia médica para morir, con los senadores denunciando lo absurdo de los debates sobre un "texto fantasma", "una mascarada" para algunos.

Una votación solemne sobre todo el proyecto de ley del diputado Olivier Falorni sigue prevista para el miércoles 28 de enero, pero tendrá poco sentido, porque el texto está despojado de su marco.

De vuelta a la Asamblea Nacional

Por tanto, es probable que el resto del proceso parlamentario tenga lugar esencialmente en la Asamblea Nacional, donde pudo surgir una mayoría clara, a diferencia del Senado. El Gobierno espera remitir el asunto a los diputados para una segunda lectura lo antes posible, posiblemente tan pronto como en febrero.

El artículo sobre las condiciones de acceso a la muerte asistida fue rechazado por diversas razones. Una gran parte de la derecha y los centristas, opuestos a cualquier forma de muerte asistida tras Bruno Retailleau, votaron en contra.

El grupo socialista se opuso al texto porque, en su opinión, la redacción había sido considerablemente modificada y se desviaba demasiado de la medida votada en la Asamblea Nacional en junio de 2025.

Cuidados paliativos

El Senado examinará a partir del lunes 26 de enero otro proyecto de ley sobre cuidados paliativos, más consensuado. Muchos parlamentarios lamentaron que este texto no hubiera sido examinado primero.

El calendario parlamentario para esta reforma será largo, ya que aún habrá al menos un viaje más de ida y vuelta entre ambas cámaras. Pero la falta de mayoría en el Senado parece indicar ahora una cosa: probablemente se dará consenso en la Asamblea, a la que el Gobierno podrá dar la última palabra.

Si esta importante reforma del segundo mandato de cinco años de Emmanuel Macron tiene éxito, Francia se uniría a otros países que han legislado sobre el tema, como Países Bajos, Bélgica, Suiza y Canadá.

