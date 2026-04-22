Con colaboración de nuestro corresponsal en Washington Cristobal Vásquez

Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego de forma indefinida, a pocas horas de que terminara la cuenta regresiva e indicando que daría más tiempo a las negociaciones de paz.

Trump dio el anuncio en su red social Truth Social y aseguró que se daba en respuesta a la petición del mediador, Pakistan. Además señaló que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuará hasta que Teherán presente lo que llamó “una propuesta unificada”.

La tregua entre ambas partes debía expirar este miércoles y esta extensión del alto el fuego se da en medio de días de incertidumbre sobre si las conversaciones de paz planeadas en Islamabad seguirían adelante.

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Trump había indicado previamente que no extendería el alto el fuego de dos semanas y había advertido de la reanudación de los bombardeos cuando este expirara.

Por su parte, Irán que consideraba que el alto el fuego finalizaría a las 00H00 GMT y no hizo ningún comentario público inmediato en respuesta al anuncio de Trump.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en su figura de interlocutor, celebró la prórroga. "Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un 'Acuerdo de Paz' integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto", escribió en la red social X.

El jefe de la ONU, António Guterres, elogió el anuncio y se refirió a un "avance importante hacia la desescalada", según un comunicado de su portavoz.

Previamente los guardianes de la revolución habían lanzado amenazas a los países del golfo: "Nuestros vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio", advirtieron.

Con AFP

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