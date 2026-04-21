La advertencia no es nueva pero sí relevante. Amnistía Internacional vuelve a lanzar una alerta en su último informe sobre la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes "depredadores" de países como Estados Unidos, Rusia o Israel.

Más concretamente, el informe señala a Estados Unidos, donde cita "homicidios extrajudiciales más allá de sus fronteras". Ese país "atacó ilegalmente a Venezuela e Irán" y amenazó a Groenlandia. También el gobierno israelí, por su parte, "ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre" de 2025, sin que la comunidad internacional adopte "medidas significativas", señala el reporte.

"En 2025, Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala", afirmó Agnès Callamard, secretaria general de AI durante la presentación del estudio anual en Londres.

"El mundo está al borde de una nueva era. Una mezcla de estados muy poderosos, como Estados o corporaciones y también movimientos antiderechos que depredan derechos humanos. Quieren acabar con un orden internacional que, con sus dificultades, sus altos y sus bajos ha durado 80 años, desde la segunda guerra mundial. Al mismo tiempo que lo intentan, recrudecen prácticas autoritarias a aquellos que resisten, como la sociedad civil, el poder judicial internacional o los movimientos sociales", explica el director de IA en España, Esteban Beltran, para los micrófonos de RFI, quien insiste que las prácticas suelen basarse especialmente en chantajes económicos, como los recientes de Donald Trump a España o Francia ante su negativa de participar de manera directa en el conflicto en Oriente Medio.

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Los "peores ataques" desde 1948

Según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales sufrieron los "peores" ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a algunos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) o la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Beltran también señala a otros gobiernos menos presentes en la actualidad informativa pero igual de depredadores: "Hemos visto también a los tribunales nacionales rusos dictando órdenes de detención contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, o China, aunque de una manera diferente, no con ese despliegue militar, también es un gobierno depredador. Por su apoyo a los gobiernos de Myanmar, que comete actos de crimen de la humanidad contra la población o intimidando a Taiwán con todo tipo de maniobras", insiste.

La "cobardía" de Europa

Sobre las medidas aplicadas contra estos "brutos y saqueadores", Callamard lamentó que la mayoría de los dirigentes internacionales "hayan hecho gala de cobardía", especialmente en Europa, aunque eliminó de la ecuación a España y Eslovenia, quienes calificaron recientemente como "genocidio" la guerra de Israel y Gaza, y se enfrentaron a las presiones de Donald Trump.

"Los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente a esos ataques", insiste la oenegé. Para la secretaria general de la ONG, el actual conflicto en Oriente Medio es una muestra de esta "deriva hacia el desprecio de la ley", desde los "ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel" hasta las "represalias indiscriminadas" de Irán.

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