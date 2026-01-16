La entrega del Nobel de Paz de Machado a Trump tuvo lugar durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, a donde la opositora acudió para mantener vivas sus opciones ante el mandatario republicano, que ha decidido apostar por el gobierno actual en Caracas.

"Se lo merece. Fue un momento muy emotivo", declaró Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

Trump cambió el rumbo de Venezuela el pasado 3 de enero con la captura y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero rápidamente enfrió cualquier expectativa de fin del régimen chavista.

El mandatario republicano suele vanagloriarse de sus éxitos, pero en esta ocasión no colgó ninguna foto de esa entrega simbólica de un premio que, según los estatutos del Instituto Nobel, es personal e intransferible.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", declaró Machado frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", añadió.

Machado considera por su lado que Trump es la mejor apuesta para un cambio radical en su país.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores.

Lo que debía ser una rueda de prensa a las puertas del Congreso se convirtió en un mitín descontrolado, con decenas de venezolanos partidarios suyos gritando y jaleando a la opositora. La policía y los guardaespaldas la sacaron del lugar y la metieron en un coche, sin que se realizara la rueda de prensa anunciada.

Un encuentro "prometedor", dicen en Caracas

Este encuentro es visto con muy buenos ojos por los partidarios de María Corina Machado, informa nuestra corresponsal en Caracas, Alice Campaignolle.

Para José, de 25 años, la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado es "prometedora". El joven ya imagina la dirigente opositora sentada en la silla presidencial. Según él, el gobierno se acaba, aunque Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, siga al mando.

Su hermana Emiliana muestra en cambio un optimismo prudente. "No estoy de acuerdo con el gobierno de Donald Trump, pero siento que tiene una estrategia y que María Corina Machado debe formar parte de esa estrategia", sostiene.

Machado no es la persona adecuada a corto plazo

Pero la opinión de Donald Trump no ha cambiado, según su portavoz

Tras huir en diciembre de Venezuela —donde desde hace una década es objeto de una prohibición de viajar impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro y vivía en la clandestinidad— María Corina Machado busca captar la atención de Donald Trump y asegurarse un papel en el futuro gobierno del país latinoamericano.

Mientras se desarrollaba el almuerzo, la portavoz de la presidencia estadounidense declaró que Donald Trump había estado ansioso por reunirse con la líder de la oposición venezolana, "una voz valiente para muchos venezolanos", dijo.

Sin embargo, Karoline Leavitt añadió que el presidente estadounidense no había cambiado de opinión respecto a que María Corina Machado no es la persona adecuada para dirigir Venezuela a corto plazo.

