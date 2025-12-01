Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien denunció la preparación de una "agresión" por parte de Estados Unidos.

Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga y mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo.

Consultado por periodistas si había hablado con Maduro la semana pasada, como informó el viernes el diario The New York Times, Trump dijo: "No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí".

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", agregó en declaraciones a bordo del Air Force One.

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país.

"Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país", declaró a CNN.

En este sentido, el diario El Nuevo Herald, citando fuentes propias familiarizadas con la situación, aseguró que el mensaje de la Casa Blanca a Maduro fue: “usted puede salvarse a sí mismo y a sus seres más cercanos, pero debe abandonar el país ahora”.

Según una de las fuentes que solicitó el anonimato, durante la conversación “primero, Maduro pidió una amnistía global por cualquier crimen cometido por él y su grupo, y eso fue rechazado”. “Segundo, pidieron mantener el control de las fuerzas armadas —algo similar a lo que ocurrió en Nicaragua en el ’91 con Violeta Chamorro. A cambio, permitirían elecciones libres”, añadió.

"Indestructible, intocable, invencible"

Maduro, quien acusa a Trump de usar la lucha antidrogas como pretexto para derrocarlo, aseguró en tanto que Venezuela es un país "indestructible, intocable, invencible".

Al encabezar una feria de café de especialidad con invitados rusos, presagió que en materia turística el país vivirá las "mejores navidades que hayamos conocido, porque Venezuela está bella, bella, en paz y feliz".

Según una carta de Maduro divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la "agresión" de Estados Unidos.

"Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", señala la misiva leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

En la carta, Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

El sábado, Trump advirtió que el espacio aéreo de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", una semana después de que Washington emitiera una alerta aérea que pedía a las aerolíneas extremar las precauciones ante el incremento de la actividad militar en la zona.

Venezuela revocó los permisos operativos de seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos y posteriormente tildó los comentarios de Trump de "amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo".

La advertencia provocó la suspensión de un programa de vuelos especiales de repatriación para venezolanos deportados de Estados Unidos.

Pero la vicepresidenta anunció un operativo especial ordenado por Maduro "para el retorno de los venezolanos varados en otros países", además de "facilitar los itinerarios de salida" para quienes deban partir del país.

Los vuelos programados para este fin de semana en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, se han completado sin inconvenientes pese al comentario de Trump.

