Donald Trump salió de Turquía en secreto el mes pasado en un avión más pequeño debido a una amenaza de asesinato procedente de Irán, informó este lunes The Washington Post.

Según un funcionario estadounidense anónimo citado por ese medio, Trump abordó un Air Force One en Ankara el 8 de julio, pero luego se trasladó a otra aeronave.

Un avión más pequeño, un C-32A, lo llevó a Reino Unido mientras que los medios y algunos funcionarios creyeron que Trump seguía en el avión más grande.

La amenaza iraní ya había sido mencionada anteriormente por medios estadounidenses como el motivo por el que Trump no abandonó Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8, obsequiado a Estados Unidos por Catar, con el que había llegado al país.

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Trump, que estaba en Ankara para una cumbre de la OTAN, dijo entonces que tomaría el Boeing 747 más antiguo para que los miembros del ejército estadounidense en una base aérea en Reino Unido pudieran visitar el nuevo avión.

Sin embargo, según el informe del Post, tras subir a bordo del antiguo avión Air Force One, fue trasladado en secreto unos minutos más tarde a un avión más pequeño a través de un camión de catering del aeropuerto que normalmente se utiliza para cargar comidas y otros suministros. Trump voló a Mildenhall en ese avión más pequeño.

Varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, informaron que una amenaza de Irán había motivado el cambio de avión.

Ventanillas cerradas

A los periodistas que viajaban en el avión antiguo que salió de Ankara también se les pidió mantener las persianas de las ventanillas cerradas, lo que aumentó las sospechas sobre preocupaciones de seguridad.

Según el Times, el intercambio de aviones provocó un nuevo escrutinio del jet regalado por Catar no contaba con las mismas características de seguridad que el avión más antiguo, incluidas defensas antimisiles.

La familia real de Catar donó el lujoso avión de pasajeros el año pasado, después de que Trump se quejara del estado de los dos envejecidos Boeing 747 que habían servido como Air Force One desde 1990.

Con agencias

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