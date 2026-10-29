Texas tiene una superficie mayor que la de Francia o España. Más de medio millón de kilómetros de carreteras recorren el estado, por las que circulan cada año 1.500 millones de toneladas de mercancías transportadas en camiones de distintos tipos.

La subida del precio del diésel, utilizado por el transporte pesado, tiene un impacto considerable. A comienzos de año, el galón costaba unos 3,50 dólares de media, pero con la guerra en Oriente Medio ha llegado a superar los seis dólares.

John Sparza, presidente de la Asociación de Transporte por Camión de Texas (Texas Trucking Association), que representa a conductores y empresas de transporte pesado, calcula que el encarecimiento supone un sobrecoste anual de unos 35.000 dólares por camión.

«Si comparamos el precio de principios de año, cuando el galón de diésel rondaba los 3,50 o 3,60 dólares, con el actual, que se sitúa en torno a los seis dólares, a veces un poco por encima o por debajo, la diferencia supone unos 35.000 dólares más al año para un camión, teniendo en cuenta la cantidad de millas que recorre», explica Sparza.

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«Es un aumento muy significativo. Al final, el consumidor lo absorberá y, en algunos casos, ya lo está haciendo. Seguiremos viendo este fenómeno en los próximos meses. El precio de los productos aumentará», advierte.

El encarecimiento también afecta a los conductores particulares. En lo que va de año, la gasolina para automóviles ha pasado de 2,30 dólares por galón a más de 3,70 dólares, después de rondar los cuatro dólares antes del verano.

Albert llegó de Puerto Rico a San Antonio hace ocho años y lleva cuatro trabajando como conductor de Uber. Antes utilizaba vehículos de gasolina, pero ahora recurre a uno eléctrico para ahorrar. Ya tenía un Tesla, comprado hacía unos dos años, aunque hasta hace poco solo lo utilizaba para asuntos familiares.

«Con el incremento del precio de la gasolina, he optado por empezar a utilizar el Tesla, porque el consumo de gasolina es muy alto y el coste se ha duplicado», cuenta.

«Antes llenaba el depósito de mis vehículos con 40 dólares, como máximo 45. Hoy puede costar entre 100 y 110 dólares», explica. Con el Tesla, en cambio, el gasto es mucho menor si lo carga en casa: «Normalmente, el aumento de la factura de la luz puede ser de unos 20 dólares. Para que te hagas una idea, puedo estar conduciendo unas siete u ocho horas».

El encarecimiento del combustible afecta así tanto al transporte de mercancías como a quienes dependen del automóvil para trabajar. En Texas, donde la carretera desempeña un papel central en la economía, la factura energética se ha convertido también en una cuestión política de cara a las elecciones de medio mandato.

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