Un simple teléfono y una aplicación son las herramientas que José Montoya y sus compañeros del grupo de voluntarios Venceremos San Antonio han ideado para frenar las redadas de ICE. Con ella reciben llamadas de testigos, familiares de detenidos o ciudadanos que se consideran en peligro, y pueden contactar a abogados o incluso enviar ayuda al lugar.
"Uno de los primeros servicios o herramientas que usamos es una línea de respuesta rápida, o una hotline, donde la gente nos llama si ven a agentes de migración o están haciendo alguna acción en la ciudad. Tenemos nuestro equipo de ‘dispatches’, que son voluntarios, nada más que toman tiempo libre en el día, para tomar esas llamadas y apoyar de distintas maneras a las personas. Y tenemos una red de voluntarios que también van al sitio, confirman que sí es realmente algo que ver con migración”, detalla José Montoya, activista y voluntario de Venceremos San Antonio.
“Entonces ahí depende de la persona también, lo que quiere hacer: si quiere nada más dar un poco de consejos a los que están siendo buscados, o interrogar un poco a los agentes, si están buscando a alguien, por qué están ahí… Porque también a veces los agentes están en lugares donde, si es un sitio privado, un negocio privado, muchas veces no tienen el derecho de estar ahí, pero a veces los dueños no saben estas cosas tampoco”, prosigue.
“Hemos visto la fluctuación en la actividad de ICE”
Su línea de atención rápida funciona 24 horas. Gracias a los voluntarios que se turnan, han llegado a recibir hasta 100 llamadas en una sola semana. “Ha fluctuado mucho; creo que hemos tenido tal vez de cinco llamadas a la semana hasta 60, 100 llamadas a la semana, unas cinco o 10 al día. Pero sí hemos visto, a través de las llamadas a la línea, la fluctuación en la actividad de ICE. O sea, cuando sabemos que están buscando mucha gente, que tienen muchos agentes en el campo, o cuando tal vez están cambiando de táctica”, explica Montoya.
La aplicación sirve además para seguir los pasos de las patrullas de ICE gracias a la colaboración de los ciudadanos que les envían información cuando avistan a agentes: “En nuestras redes sociales ponemos los avisos que nos llegan a la línea: de que sospechan que ICE está en este restaurante, en este mercado, en estas calles. Y muchas veces la gente nos manda fotos, entonces las publicamos diciendo: ‘Ha sido avistado ICE en este lugar a esta hora’, o ‘Se reporta sospecha de ICE en este otro lado’, para que la gente sepa los puntos más transitados por ICE”, indica el activista.
Compartir esta nota