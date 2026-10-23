Más de 300 viviendas se derrumbaron durante este sismo de magnitud 7 que sacudió el jueves una zona montañosa a las 22H33 locales (14H33 GMT). Al menos 11 de los lesionados están en estado grave, según la cadena oficial CCTV.

El epicentro del sismo, de poca profundidad, se ubicó en una región montañosa a unos 190 kilómetros de Nagchu y 390 kilómetros al noreste de la capital regional, Lhasa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Acabábamos de acostarnos cuando, de repente, la casa empezó a temblar y los objetos comenzaron a caer por todos lados", relató una habitante en un video publicado por el sitio de noticias Sina News.

Muchas personas del vecindario "instalaron tiendas de campaña al lado de la carretera o pasaron la noche en sus autos", por miedo a dormir en sus casas, relató.

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Otro residente, identificado como Li, fue sorprendido mientras descansaba.

"La casa se movía en todas direcciones. Todos salieron corriendo y tienen demasiado miedo de volver", aseguró en una grabación difundida por el sitio web de Beijing News y grabada poco después de las sacudidas.

Cientos de bomberos, socorristas y policías llegaron o están siendo trasladados a las zonas afectadas, con perros y equipos de detección y rescate, añadió la CCTV.

También se movilizó al ejército, con más de 300 soldados enviados a la zona, y se desplegaron recursos aéreos, incluido un dron para operaciones de reconocimiento.

"Número importante de víctimas"

El presidente Xi pidió "un esfuerzo de rescate máximo" para buscar y salvar a los damnificados. Mencionó un "número importante de víctimas", sin dar más detalles.

La CCTV informó de temperaturas máximas de 5 °C durante el día y de -6 °C durante la noche, así como de nevadas localizadas.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones, así como algunas carreteras, sufrieron daños, según la prensa estatal.

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