Estudiantes, militantes de distintos partidos de oposición, sindicalistas y familiares de presos políticos integraban una multitud de cerca de 2.000 personas que llenó de color la Plaza Venezuela, en Caracas. Todos se reunían en torno a una misma exigencia: una elección presidencial cuanto antes.

En las pancartas podían leerse consignas como "Elecciones YA, y esta vez no nos las robarán" o "MCM valiente", en referencia a las iniciales de la dirigente opositora.

Un profesor universitario presente en la concentración se muestra optimista. Para él, ya nada detendrá al pueblo venezolano ni sus reivindicaciones. Está convencido de que el cambio llegará pronto, afirma a nuestra corresponsal en Caracas, Alice Campaignolle. Y la persona que debe estar al frente de Venezuela es María Corina Machado: "María Corina representa a toda la nación. Ganó las primarias, y ese día la gente le expresó su apoyo. Y sigue siendo así hoy. Es imposible dejarla de lado".

Porque aquí también se exige el regreso de la muy popular líder opositora, que abandonó el país a finales de 2025. Instalada ahora en Panamá, habría intentado regresar en varias ocasiones, pero se lo habrían impedido. ¿Las autoridades en Caracas o Washington, que tutela ahora al país? No está claro.

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Este jueves había grandes expectativas de verla reaparecer, exactamente tres años después de su victoria en las primarias de la oposición. Pero María Corina Machado sigue sin estar en Venezuela.

Rodríguez promete elecciones, pero no fija un calendario

El partido de la Premio Nobel de la Paz, Vente Venezuela, denunció la detención por parte de la policía de siete participantes en la movilización, de quienes no tiene noticias, según un mensaje difundido en la plataforma X.

Vente Venezuela reclama una elección presidencial en 2027. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha prometido una nueva votación, aunque por el momento sin presentar un calendario. La oposición venezolana y el gobierno interino acaban de concluir una nueva ronda de conversaciones en Caracas centrada en la transición política en Venezuela.

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