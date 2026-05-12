A principios de abril, un joven tejano identificado como Daniel Moreno-Gama lanzó un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman en San Francisco, antes de ser detenido frente a la sede de OpenAI, que amenazó con incendiar. Dos días después, dos individuos dispararon desde el exterior de la residencia del magnate tecnológico, sin que se estableciera una relación clara con el primer ataque. Pero esta secuencia puso brutalmente de manifiesto un fenómeno social: el “techlash” (choque con la tecnología) dirigido contra la IA, término que designa la violenta reacción contra el sector tecnológico y, en este caso concreto, contra el de la inteligencia artificial.

En un manifiesto que se le atribuye, el autor del artefacto incendiario dirigido contra Altman abogaba por “la lucha contra la IA”, cuyo desarrollo pone a la especie humana en riesgo de “extinción inminente”. Este texto también incluía una lista de nombres y direcciones que supuestamente pertenecían a varios líderes e inversionistas del sector. Asimismo, instaba al director ejecutivo de OpenAI a “redimirse” si sobrevivía al ataque.

Una radicalización que su historial digital confirmó con bastante rapidez.

En una inusual entrada en su blog personal poco después del incidente, Sam Altman apostó por la calma, haciendo un llamado a una “desescalada de la retórica y los métodos”, en una aparente alusión a las críticas contra la industria de la inteligencia artificial, que suscita gran preocupación.

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El director ejecutivo y su empresa —líder en IA generativa para el público general con ChatGPT— se han convertido en blanco de quienes protestan contra esta tecnología, a menudo percibida como una amenaza potencial para la sociedad, el empleo y el medio ambiente. Porque, aunque estos actos sean aislados, reflejan un malestar más profundo.

Consignas contra la IA en una marcha de activistas antitecnología, el 1 de mayo en París, el 1 de mayo de 2026

Ecosistema digital

Como han señalado varios medios estadounidenses, el ataque de Daniel Moreno-Gama ha recibido en línea claras muestras de apoyo. La revista Rolling Stone, que se pregunta si el “techlash” no habrá alcanzado su punto álgido, recoge así algunos mensajes de internautas: “Intentar detener el apocalipsis de la IA es un acto heroico, no un delito”, escribe un usuario en X. “Los criminales son los directores ejecutivos de la IA que quieren matar a la humanidad y reemplazarla por robots”, añade otro. El periodista especializado Brian Merchant hace una observación similar, al compartir conversaciones en Reddit donde los usuarios aplauden y se divierten con el intento de asesinato.

También en TikTok, muchos minimizaron el acto, lo justificaron o atribuyeron la responsabilidad a los empresarios de la IA y a su discurso, considerado alarmista y descarado. Esto recuerda la reacción que suscitó el asesinato, el año pasado, de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, que dio lugar a una oleada de apoyo en línea a favor del presunto asesino, Luigi Mangione. Sospechoso de ser el autor de los disparos, fue erigido por un número nada desdeñable de jóvenes estadounidenses en un antihéroe popular que denunciaba los excesos del capitalismo. Daniel Moreno-Gama se reivindicaba como tal, mencionando en foros su deseo de “dar un golpe al estilo de Luigi contra ciertos jefes del sector tecnológico”.

Esto es lo que lleva a Mauro Lubrano, profesor de la Universidad de Bath y autor de un libro sobre el extremismo antitecnológico, a afirmar en una entrevista con la AFP que no se trata de un “lobo solitario”, ya que los sospechosos de estos ataques —aunque no tengan vínculos demostrados y no se reivindiquen como parte de una organización— “forman parte de un ecosistema digital” común. Un ámbito alimentado por escritos como el libro If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All (Si alguien lo logra, todos moriremos: por qué la IA superhumana nos mataría a todos) de los investigadores Eliezer Yudkowsky y Nate Soares. Los autores hacen un llamado a una toma de conciencia generalizada sobre los peligros que el desarrollo de la IA —y más concretamente el de una superinteligencia— supone para la humanidad.

Centros de datos

Locales de Etix Everywhere en Bangkok (Tailandia)

El investigador británico establece un paralelismo con los actos de vandalismo contra vehículos y concesionarios de Tesla en 2025, cometidos de forma espontánea en América del Norte y Europa en un contexto de radicalización de Elon Musk. Porque el “techlash” también se manifiesta a través de actos de sabotaje.

En Francia, se colocaron dispositivos incendiarios en maquinaria de construcción de un campus de IA adyacente al centro de datos Equinix de Vélizy-Meudon (suburbios de París), con una reivindicación en un blog anarquista “explícitamente antimilitarista y anti-IA”, recuerda el sitio L’ADN. En Alemania, el colectivo Vulkangruppe reivindicó un ataque contra los cables que alimentan la central de Lichterfelde en Berlín, en nombre de la lucha contra las “insaciables necesidades energéticas de la IA”.

Pero quienes cristalizan muchas de las tensiones en torno a la IA son, sin duda, los centros de datos. El ejemplo más violento es la ráfaga de 13 disparos contra la puerta de Ron Gibson, un representante local de Indianápolis que apoya un proyecto de construcción de una de estas estructuras. Se encontró un cartel con el mensaje “NO DATA CENTERS” debajo de su felpudo. Pero la ira va más allá. Entre abril y junio de 2025, veinte proyectos por un valor de 98.000 millones de dólares fueron bloqueados o retrasados en Estados Unidos debido a la oposición ciudadana. Una coalición de 230 ONG medioambientales exige una moratoria nacional sobre los nuevos centros de datos en Estados Unidos, y el estado de Maine ya ha aprobado una prohibición temporal de nuevas construcciones.

En el estado de Virginia, Time describe reuniones en las que habitantes rurales, representantes electos de ambos partidos y activistas denuncian la presión sobre el agua, la electricidad y la tierra provocada por los proyectos de centros de datos. Mientras tanto, figuras federales de izquierda como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez también se están ocupando del tema. Para la socióloga Alondra Nelson, exdirectora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la administración Biden, entrevistada por Rolling Stone, se trata de un indicador claro: “Los centros de datos son la manifestación física de la infraestructura de IA, y se han convertido en un punto de tensión precisamente porque son tangibles”.

El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, a la izquierda, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, ofrecen una conferencia de prensa sobre la Ley de Moratoria de Centros de Datos de Inteligencia Artificial, en el Capitolio de Washington, el miércoles 25 de marzo de 2026.

Desconfianza y preocupaciones

Más allá de las simples críticas, varias profesiones han emprendido acciones colectivas contra el uso de la IA. Los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood organizaron grandes huelgas en 2023 para obtener protecciones y garantías. Artistas visuales, ilustradores y diseñadores gráficos han entablado demandas contra empresas del sector por violación de los derechos de autor y no dudan en colocar imágenes contra la IA en sus obras. Los dobladores y los actores de videojuegos iniciaron una huelga en 2024 para protestar contra el uso de sus voces sin consentimiento, un problema que también moviliza a la industria musical, donde se han lanzado numerosas peticiones. Los académicos y los traductores denuncian regularmente los peligros del uso masivo de estas herramientas en sus profesiones.

Una desconfianza compartida por gran parte de la población, según indican algunas encuestas. El informe AI Index 2026 de Stanford señala que el 64 % de los adultos estadounidenses cree que la IA destruirá puestos de trabajo, el 52 % se siente inquieto ante los servicios que la utilizan y el 79 % desea, como mínimo, una transparencia explícita.

Según una encuesta de NBC, solo el 26 % de los estadounidenses tiene una buena opinión de la IA, mientras que casi la mitad tiene una visión negativa. La hostilidad es particularmente fuerte entre los 18 y los 34 años. Los grupos más hostiles son aquellos que corren mayor riesgo de ver deterioradas sus perspectivas profesionales, mientras que los hombres de más edad y las clases acomodadas se muestran ligeramente más favorables.

Los expertos enumeran múltiples razones que explican estas angustias y este resentimiento entre la población. Los temores a una sustitución masiva de puestos de trabajo, la expansión de los centros de datos que agotan los recursos locales y provocan daños ambientales, las preocupaciones sobre el uso no regulado de los chatbots entre los jóvenes con problemas de salud mental, los usos militares de esta tecnología y los riesgos de una caída de la bolsa… O también las cuestiones de propiedad intelectual o el debilitamiento de las instituciones, con actores de la IA que se apropian de recursos culturales, sociales y digitales para luego monetizarlos sin contrapartida. Sin mencionar el considerable enriquecimiento de una élite en un clima económico tenso y la concentración de poder en unas pocas grandes empresas.

Paradoja interesante: esta desconfianza es alimentada por los propios arquitectos de la IA, que hacen declaraciones alarmistas poco propicias para tranquilizar a la población. Sam Altman ha mencionado los riesgos de “extinción” para la humanidad. Multiplica regularmente las advertencias, temiendo que la IA “cause graves daños al mundo” para la democracia y el mercado laboral. En 2023, firmó junto con otras figuras destacadas del mundo de la tecnología, líderes empresariales y expertos, un artículo colectivo sobre los peligros relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial. En marzo de ese mismo año, Elon Musk y cientos de expertos habían pedido una "pausa" en las investigaciones del sector. Sin embargo, ocho meses después, el multimillonario lanza su propio y polémico chatbot, Grok.

Una vieja historia

Esta tendencia también forma parte de una larga historia de rechazo a las revoluciones tecnológicas, que hoy se agrupa bajo el término "techlash". La palabra, que se popularizó a finales de la década de 2010 hasta el punto de figurar en la lista de finalistas de las "palabras del año" del Oxford English Dictionary, ya designaba una "reacción" contra el auge de las grandes plataformas de Silicon Valley, en un contexto marcado por el escándalo de Cambridge Analytica, la crisis de la privacidad y la polarización de las redes sociales. Pero en aquel entonces, este "techlas" se limitaba sobre todo al ámbito cultural y mediático: ira contra Facebook, denuncia de la "toxicidad" de las redes, debates sobre la adicción al smartphone.

El miedo a los cambios tecnológicos es, en realidad, un tema recurrente desde la revolución industrial. En el siglo XIX, en el Reino Unido, los trabajadores textiles comenzaron a destruir los telares automatizados para denunciar la amenaza que esto representaba para sus empleos. Los luditas, esos "destruidores de máquinas", suelen ser presentados como enemigos del progreso, cuando en realidad no se oponían a la tecnología en sí misma, sino al hecho de que amenazaba directamente sus medios de subsistencia, mientras que las ganancias en productividad iban principalmente a los propietarios de las fábricas. Los "neoluditas" han tomado el relevo desde entonces.

La lógica es la misma hoy en día: si los beneficios de la IA parecen reservados a un puñado de gigantes e inversionistas, mientras que los costos recaen sobre la mayoría, el "techlash" tiene todas las razones para afianzarse. El contexto económico y geopolítico mundial no ayuda, sobre todo porque la historia muestra que estos momentos de resistencia suelen coincidir con períodos de tensión económica y política: la Gran Depresión, las recesiones, las crisis de legitimidad de las instituciones. "La ansiedad relacionada con las nuevas tecnologías no es nueva, aunque en este caso parece más extrema", resume la investigadora Nirit Weiss-Blatt, especialista en controversias en torno a la tecnología, entrevistada por la AFP.

La pregunta que se plantean ahora las empresas y los poderes públicos ya no es si existe este "techlash", sino si están dispuestos a abordar sus causas en lugar de limitarse a lidiar con sus manifestaciones violentas.

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