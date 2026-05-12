Una decena de buses que circulaban entre Segú y Bamako fueron incendiados el sábado y el domingo 10 de mayo por yihadistas del JNIM, principalmente en los alrededores de la localidad de Zambugu aunque no solamente. Además de estos buses, también se quemaron autos. En todos los casos, los yihadistas hicieron bajar a los pasajeros antes de incendiar los vehículos.

Manantali

En Bamako, muchos habitantes denuncian cortes de electricidad muy prolongados, que pueden llegar a durar hasta 48 o incluso 72 horas seguidas en algunos barrios. ¿Hay alguna relación entre ambos hechos? Varias fuentes locales y de seguridad malienses confirman que los yihadistas han destruido infraestructuras eléctricas relacionadas con la presa de Manantali, en la región de Kayes. Por el momento no se ha podido verificar con precisión la fecha exacta ni la magnitud de los daños. Varias fuentes aseguran que el sabotaje se remonta al pasado viernes.

El sábado, un comunicado de la empresa pública Energía de Malí (EDM) lamentaba “un incidente ocurrido en la red de transporte de energía”, que perturbaba el suministro “en varias localidades”. La presa hidroeléctrica de Manantali, infraestructura de la Organización para el Desarrollo del Río Senegal (OMVS), es esencial para el abastecimiento de Malí. También abastece, en menor medida, a Senegal y Mauritania.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejército maliense no se ha pronunciado sobre ninguno de estos incidentes, pero indica que el sábado llevó a cabo ataques aéreos en la región de Gao “contra grupos armados terroristas”.

Camiones cisterna en Bamako

El sábado, unas mil personas se reunieron en un estadio de Bamako para mostrar su apoyo a las autoridades de transición. El domingo, según un comunicado del Gobierno de transición, un convoy de más de 700 camiones cisterna, escoltado por el ejército, pudo ser recibido en la capital.

El Cuerpo Africano Ruso indicó, en un comunicado publicado en las redes sociales, que había participado en esta escolta, en particular con medios aéreos, así como en una “patrulla conjunta” el día anterior, el sábado, entre Kati y Kita.

Por último, en la región de Kidal, la situación se mantiene sin cambios. Los independentistas del FLA y los yihadistas del JNIM controlan las ciudades de Kidal y Tessalit. El ejército maliense y sus socios rusos del Cuerpo Africano siguen presentes en Aguel’hoc y Anefis, con cada bando vigilando los movimientos del otro y preparándose para probables nuevos combates.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más