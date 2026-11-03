De nuestro enviado especial a Austin, Texas, Manu Terradillos.

James Talarico afronta las elecciones de este martes tras cerrar ayer su campaña en Austin ante una multitud entregada y con la intención de hacer historia.

Los sondeos le otorgan una ligera ventaja frente al republicano Ken Paxton. Si vence, se convertirá en el primer senador demócrata por Texas en más de tres décadas.

Talarico pronunció un discurso en la línea de su campaña: habló de futuro, prometió más y mejor educación y sanidad, y cargó contra su rival por ser un estrecho aliado de Donald Trump, recibir importantes donaciones de Elon Musk y haberse visto salpicado por escándalos relacionados con acusaciones de fraude y soborno.

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Nos enfrentamos al político más corrupto de la historia de Texas

«Nos enfrentamos al político más corrupto de la historia de Texas. Mañana por la noche vamos a hacer algo extraordinario, algo histórico. Vamos a sorprender a la nación, vamos a sorprender al mundo cuando venzamos a los multimillonarios y recuperemos Texas», afirmó Talarico durante su discurso.

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Con un mensaje de esperanza y propuestas de carácter general, frente a un rival relacionado con las élites, Talarico no busca el apoyo de un colectivo concreto, como pudiera ser el electorado latino, sino que apela a un conjunto más amplio de votantes.

Es importante que no haya recibido dinero de millonarios, como sí ha hecho Paxton

«Creo que su discurso tocó todos los puntos. Dejó claro por qué Paxton no es bueno para Texas y lo que podemos esperar de él. Creo que es importante que no haya recibido dinero de millonarios, como sí ha hecho Paxton, y que tenga planes claros para lo que viene», explicó a RFI una de las asistentes al acto.

Paxton, en Allen tras quedarse sin El Álamo

Por su parte, Ken Paxton cerró su campaña en Allen, cerca de Dallas, después de tener que cancelar el acto que tenía previsto celebrar en el histórico Álamo, en San Antonio. Allí, el republicano volvió a apelar a las bases de su partido.

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Para este martes, apuesta por contar con los seguidores del presidente Trump, quien le apoyo en las primarias y le calificó de "guerreo maga", y de los republicanos más fieles, que nunca apoyarían a un demócrata por muy descontento que estén. Desde Austin, Texas, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.

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