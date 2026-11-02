El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha llevado su guerra contra las pandillas más allá de sus fronteras. El Salvador ha desplegado unos 2.000 militares en Haití tras la desaparición, el pasado 18 de octubre, de cuatro soldados que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión apoyada por la ONU, en una zona controlada por grupos criminales a las afueras de Puerto Príncipe.

Lo que comenzó como una operación de rescate amenaza con convertirse en una nueva ofensiva contra las pandillas haitianas. Según el registro del proyecto ACLED, en el área de Santo —en Croix-des-Bouquets, al norte de la capital— se ha producido en los últimos días un incremento sustancial de las operaciones de seguridad, con uso de apoyo aéreo y enfrentamientos con las pandillas.

El envío de tropas supone un salto en la implicación de El Salvador en la crisis haitiana. Pero la llegada de militares entrenados en la lucha contra las pandillas también despierta interrogantes, advierte la analista María Fernanda Rocha: "¿Puede el modelo antipandillas de Bukele funcionar en un país donde los grupos armados controlan buena parte de la capital? ¿Podría aumentar todavía más la violencia contra los ciudadanos? Se aumenta el riesgo de descoordinación o de que haya un detrimento de los esfuerzos que ya se venían haciendo. Decir ahora si es bueno o es malo es todavía muy temprano. Esta incertidumbre solamente contribuye a que aumente ese riesgo de que los esfuerzos se fragmenten y se pierda lo que es el potencial de tener apoyo".

Haití se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, las pandillas han extendido su poder, mientras que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad.

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Para Bukele, esta intervención podría suponer además una oportunidad de proyectar internacionalmente su política antipandillas. Y así lo dejó caer hace unos días: "Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos si quieren que los acabemos o no. En ese camino, vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron".

La intervención intensiva genera, sin embargo, dudas entre expertos y organizaciones internacionales. "La gran pregunta es cuál va a ser el resultado de esto, porque tampoco sabemos si el objetivo es solamente el rescate. Hasta ahora es incierto. Y si no es eso, ahora se abren un montón de posibilidades, si se planea que esto sea un despliegue a largo plazo", señala Rocha.

Mientras continúa la búsqueda de los militares en Haití, crece la incógnita sobre si este despliegue traerá más seguridad, o más violencia.

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